用愛心點亮求學路　嘉義市再辦千盞燈助學金活動

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嘉義市政府自92年起開辦「嘉點亮了─嘉義市千盞燈 照亮眾學生」活動，今年再為95位學子點亮求學路今(11)日在嘉義市政府一樓中庭舉辦，來自45座寺廟、2基金會及2位社會善心人士熱心參與贊助，共贊助新台幣191.7萬元。嘉義市政府辦理千盞燈助學金活動，已邁入第18年，持續獲得各寺廟、慈善團體及善心人士的長期支持與贊助，所以能幫助家庭經濟狀況困窘的學子專心求學，就如同一個溫暖的大家庭點亮所有學生努力學習的動力，也點亮每一名學生邁向光明前途的道路，愛心擴散已累積1559人次家庭今年受惠學生高中職31位、大專64位，合計95位，大大減輕各家庭的負擔。黃敏惠表示，千盞燈計畫自92年開辦以來，今年邁入第18年，從最初的17座寺廟，到今年45座寺廟共襄盛舉，受惠學生人數從第一年的47人，累計增加到今年的1500多位，金額累計達3,142.7萬元，受惠人數不但沒有少，反而增加，不過他們都是憑著努力、認真的學習態度而得到這項殊榮。黃敏惠感謝所有善心團體與善心人士的善行，讓社會有滿滿的愛，有千盞燈照亮眾學生，不但照亮他們的未來，也讓他們的心靈更為正向，能得到足夠的能量，勇敢往前邁進。獲得贊助學金的虎尾科大鄭詠之說，媽媽獨自扶養哥哥和她，從高中就受到幫助，將來自己有能力也會回饋社會，很感謝各位的幫助；靜宜大學許雯晶同學也提到，這份獎助學金幫助很多人，讓我們較生活無虞，有較多的時間充實自己，才得以讓她有機會到印尼姐妹校參與學術論壇，感謝善心人士的捐款，也會成為有能力的人，回饋社會。