影／學習書法源追晉朝　逸晉書道學會舉行會員聯展

▲彰化市長林世賢開幕致詞時期許會員們，加強推廣書法的導讀與鑑賞，讓更多人懂得欣賞書法的藝術，同時鼓勵嘗試書法文創。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.11）

▲逸晉書道學會理事長葉碧春希望藉由展覽，將書法藝術帶進生活中，並增加會員對書法創作的宏觀性，擴展對書藝的瞭解與涵養。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.11）

彰化縣逸晉書道學會在彰化市婦女學苑舉行會員聯展，市長林世賢今（11）日在開幕致詞時期許會員們加強推廣書法的導讀與鑑賞，讓更多人懂得欣賞書法的藝術，同時鼓勵學會嘗試書法文創，永續發展書法文化，更歡迎有興趣的民眾前往觀賞精彩的聯展。逸晉書道學會是由一群愛好書法藝文的地方人士組成，以晉朝王羲之與王獻之二人的書法技藝為學習基礎，並旁徵歷代名家書藝，發展成以發揚書道之美為目標的書法流派。鹿港書法家粘文意是學會的指導老師，『逸晉』之名為其所賜，主要是緣於學習書法源追晉朝，逸晉乃以書法之薪傳綿延做為書法學習宗旨。逸晉書道學會理事長葉碧春表示，學員們以「濃淡疏密、輕重緩急」、「心寧手應、用生為熟」十六字為依歸，不拘泥於筆的材質，以雞毛筆、雞絨筆、藺草筆、茅草筆、稻草筆、竹筆、藤筆與一般毛筆，藉由筆法、筆勢、筆意的方直挺竣、圓渾樸茂的神情意趣，以不同材質的筆透過輕重緩急、濃淡疏密的運筆技巧，遊藝於黑白墨舞之間，黑白聚散離合、飛揚轉折流動，產生蒼勁妍媚瀟灑閑靜，揮灑出不一樣韻味的書法作品。葉碧春指出，希望藉由這次的展覽交流與觀賞戮力發揚書法藝術，將書法藝術帶進生活中，並增加會員對書法創作的宏觀性，擴展對書藝的瞭解與涵養，從書法的意境由古到今、從形至意，在筆觸中展現個人的運筆技巧與氣度修為，並從正統書法中求新意開啟文創的新契機，達到「出新意於法度之中，寄妙理於豪放之外」的境界，展出至28日，邀請對書法有興趣的民眾前來觀賞、交流。