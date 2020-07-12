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邁向低碳旅行城市　嘉市環狀自行車道優化

記者吳晉輝/嘉義報導-2020-07-12 09:30:00
▲市觀光自行車道系統工程獲內政部營建署補助，核定總經費計1.4億元，預計今年底完工。〔圖／嘉市府提供2020.07.11〕
2021年為台灣自行車旅遊年，交通部投入新臺幣16億元推動環島自行車路網升級，並串聯鐵公路等綠色交通，盼吸引更多國內、外旅客騎自行車漫遊台灣嘉義市區自行車道串連與優化及人本環境建構計畫-環市觀光自行車道系統工程獲內政部營建署補助，核定總經費計1.4億元，預計今年底完工。

黃敏惠市長與市府團隊、設計監造及施工單位等實地視察嘉油鐵馬道工程現況，並一同享受騎自行車遊鐵馬道的樂趣。此案完工後將串聯既有自行車道，並搭配交通處年底建置的公共租賃自行車系統，打造長達25公里的環狀線車道，嘉義市邁向低碳旅行城市將更進一步。黃敏惠說，「環市自行車道經過規劃、設計，結合大眾運輸、自行車與步行，將逐步實現低碳旅行城市。」今年6月全國首創的低底盤電動公車(中山幹線)先發上路，隨之其它幹線也將陸續啟動。而年底將引入嘉義市公共自行車租賃系統，讓低碳運輸網絡更加完整，整個城市動起來，讓嘉義市成為一個「全齡共享，世代宜居」的低碳旅行城市。

觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市環市自行車道主線全長25公里，並將世賢路自行車道由現行1.8米拓寬為2.4米，車道鋪面改為瀝青混凝土路面，同時解決兩側因樹木板根造成車道不平整的問題，大幅提高騎乘舒適性；並將嘉油鐵馬道中央人行步道空間拓寬，行人與自行車分流，各自享有散步與騎乘自行車的路權與空間。更進一步擴大行人庇護島停等空間，提高行人穿越安全，及美化施工圍籬。

交通處長鄭君健說明，硬體路線建置起來，接下來軟體也跟著進來，搭配環市自行車道，年底的公共租賃自行車系統預計將設置50處租賃站，搭配綿密的公車路線，增加遊客租車、搭車便利性，實現低碳旅遊運輸。

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