影／彰化家扶兒少挑戰二層樓高度攀登領取畢業證書

彰化家扶中心今（11）日辦理「城邦濱海小學堂視訊伴讀方案」與「兒童啟力兒童教育方案」聯合戶外教學活動，兩方案共邀請40名親子走出戶外挑戰獨木舟、走繩、越野定向及室內攀高等四項體驗活動，40名親子都克服四項困難完成挑戰任務，現場掌聲不斷。

▲明道大學的教練指導家扶學童攀樹技巧。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

為鼓勵一年來全程穩定參與方案課程及國小畢業不再續參加方案之11位學童，家扶中心特地規畫一別開生面的畢業儀式，今天的攀高體驗活動中設計了一特別的畢業儀式橋段，安排11位方案畢業生須挑戰繩索攀爬至二層樓高度拿取綁於上端的畢業證書再滑下，方能取得畢業資格，然攀高挑戰對於這11位方案畢業生而言均是初體驗。

▲賢賢在大家愛的力量幫助下，順利用繩索拉到上面拿到畢業證書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

彰化家扶中心主任王震光表示，彰化家扶中心「城邦濱海小學堂視訊伴讀方案」與「兒童啟力兒童教育方案」今天是最後一次活動，其中「城邦濱海小學堂視訊伴讀方案」有5名成員今夏自國小畢業，另也因方案參與年齡限制將自城邦濱海小學堂畢業，而「兒童啟力兒童教育方案」則有6名學童成員穩定完成整年度方案課程參與。

首位攀登的阿穎迅速攀爬向上，到頂端時即開心地武往下呼喊：「小意思，畢業證書是靠我自己勇氣取得的」，另一位小緯則是氣喘吁吁地懸吊於半空中，經教練、同學與家長們的鼓勵，終也順利取得畢業證書。

▲視訊方案5名學童順利完成攀樹體驗，經過自己的努力與堅持，拿到畢業證書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

小一的賢賢因體重偏重，無法單憑己力攀登向上，最後由眾人集結愛與力氣齊心拉起繩索助賢賢到達頂端拿取畢業證書，挑戰過程中學童們不僅學到基礎繩結及攀高技巧，也體驗一場難忘的畢業典禮。

王震光說，中心二林服務處所服務家庭位處南彰偏遠沿海地區，資源與學習刺激不足，家長親職教養知能之學習管道也相對缺乏，為此中心一直期透過各種方案課程辦理拉近城鄉間文化間之學習差距，「城邦濱海小學堂視訊伴讀方案」即以電腦遠端視訊伴讀方式連結淡江大學與本中心學童兩端，以提升方案學童閱讀學習能力。