影／黑白兩稻　創意米食暨蔬果嘉年華行銷推廣

▲田中鎮農會家政班表演傳統迎親戲曲揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

▲嶺東科技大學時尚系學生走秀呈現珍珠丸子、日式烤飯糰、芭樂蝦仁創意炒飯等創意稉稻料理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

▲王惠美表示，縣府推動彰化優鮮品牌，積極行銷3章1Q的農特產品，也曾到台北希望廣場、百貨公司，甚至於網路通路都在做促銷，也很受好評。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

▲田中鎮依傍八卦山，引取來自濁水溪的八堡圳灌溉，種出好吃的黑（紫）米與白米，開發出黑白兩稻的相關產品，精緻又好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

田中鎮農會今（11）日上午以「田中最甜、稻香綿延」為主題，舉辦創意米食暨蔬果嘉年華行銷推廣活動，由農會家政班表演傳統迎親戲曲揭開活動序幕，迎親表演介紹新娘嫁奩之一是田中米，送給親友的伴手禮也是田中米。彰化縣長王惠美說，田中鎮依傍八卦山，引取來自濁水溪的八堡圳灌溉，種出好吃的黑（紫）米與白米，開發出黑白兩稻的相關產品，精緻又好吃，另有許多生產履歷認證的彰化優鮮優質農產品，歡迎大家力挺農友，多多選購採買。王惠美表示，彰化本來就很有潛力，縣府推動彰化優鮮品牌，積極行銷3章1Q的農特產品，也曾到台北希望廣場、百貨公司，甚至於網路通路都在做促銷，也很受好評，大家一起努力相信一定可以有更多的收穫，歡迎鄉親選購彰化優鮮，保證沒有食安問題，吃了身體健康，也呼籲民眾在後疫情時代還是要注意自身衛生清潔，勤洗手，保持自身的身體健康。為鼓勵青年返鄉從農並打造自有品牌，彰化縣大力推廣「彰化優鮮」，並積極與各大銷售通路合作，彰化優鮮結合各項認證標章，為農產品的安全及品質把關，現正邀請縣內優質農產品加入，縣府、農會與農民攜手將「彰化優鮮」農產品行銷到世界各地。今年暑假，田中鎮農會結合田中農旅各項產業及觀光旅遊，推展「大地學旅在田中-田中農旅啟航」，讓社會大眾看見田中鎮農業亮點，前來體驗「田中最甜、稻香綿延」的農遊旅程。