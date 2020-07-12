影／少年安全搶頭香　田中警分局啟動暑期青春專案

搶頭香！田中警察分局、彰化縣兒童少年關懷協會，今（11）日舉辦「109年暑期青春專案反毒、反霸凌、反飆車、反詐騙、反家暴宣導活動，彰化縣長王惠美呼籲民眾關心兒少，進行健康、正當的休閒活動，減少犯罪事件發生。

暑假即將開始，鑑於校園霸凌、濫用藥物、飆車鬧事，網路安全等問題層出不窮，加上青少年犯罪問題日益增加，田中警察分局、彰化地方法院、彰化縣兒童少年關懷協會舉辦「兒少關懷盃樂樂棒球、九宮格錦標賽」活動，都為民眾超前部署即將到來的暑假休閒。

田中警察分局等單位今日在景崧文化教育園區合辦活動，宣導宣導反毒、反霸凌、反飆車、反詐騙、反家暴，為吸引青少年參加，主辦單位安排公益表演賽及九宮格錦標賽等一系列精彩活動，達到寓教於樂的目標，增進參與活動青少年對安全法治教育的熟悉度。

▲田中警察分局宣導宣導反毒、反霸凌、反飆車、反詐騙、反家暴，吸引青少年參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

田中警分局長鄭穎聰說，面對暑假的來臨，警方仍不敢懈怠，有效整合民間力量，積極規劃各項體能、休閒及知識學習活動，預防青少年偏差行為及被害，維護身心健全發展，戮力確保暑期青少年安全活動空間，有效降低被害情事發生。

▲109年暑期青春專案反毒、反霸凌、反飆車、反詐騙、反家暴宣導活動暨兒少關懷盃樂樂棒球錦標賽在田中啟動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.11）

本次活動除了樂樂棒球錦標賽外，還有精彩的公益表演賽及九宮格錦標賽一系列的精彩活動，以遊戲結合法治宣導達到寓教於樂成果，增進參與活動青少年對於安全法治教育的熟悉度，並提供青少年更多正向休閒娛樂活動，有益身心健全發展。