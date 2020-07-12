台南警官酒駕　記大過拔官、分局長遭連坐

南市警第一分局勤務指揮中心主任謝家盛，酒後騎車遭永康分局員警攔查，酒測值0.41mg/l，被依公共危險罪嫌送辦，一分局召開考績委員會，依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，調整為非主管職務及服務地區，核予記一大過行政處分，並追究該分局長考核監督責任。
7月10日晚上，一分局勤指中心主任謝家盛接受該中心蘇姓員警邀約吃海鮮，席間一群人即有飲酒，謝員酒後騎車離去，現場友人皆未阻攔。
謝員隨後又去永康一家金紙店飲酒續攤，直至11日凌晨1點多才結束，謝員騎車載友人離去，凌晨1點37分，行經永康區復華一街，因友人未戴安全帽，被永康分局大橋所巡邏員警發現，上前攔查，因謝員等人酒味濃郁，員警要求酒測，謝員當下向員警說明自己為市警一分局員警，執勤員警立即依規定通報永康分局督察組前來處理，經酒測謝員酒測值高達0.41 mg/L，涉嫌公共危險罪嫌，被依法送辦，並「拔官」、記一大過行政處分。
台南市警查局局長周幼偉表示，市警局三令五申，絕對嚴禁員警酒後駕車情事，謝員身為幹部仍知法犯法，將採最嚴厲懲處，絕不寬貸，以儆效尤。
南市警第一分局勤務指揮中心主任謝家盛（60歲）是官拜二線三星警官、警大47期畢業，以中階警官身分再犯酒駕，引起市長黃偉哲、市警局長周幼偉震怒，除本身酒駕觸法送辦外，另依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，調整為非主管職務及服務地區，核予記一大過行政處分，一分局局長鄭榮崑將被連坐，追究考核監督責任。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！