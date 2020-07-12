民進黨台南市黨部主委就職  潘新傳：落實組織接地氣

民進黨台南市黨部今（12）日舉行第六屆主任委員潘新傳、評召邱志初及執評委宣誓就職典禮，由民進黨中央黨部副秘書長林飛帆負責監誓與監交，將象徵黨部的印信由前主委黃先柱交到新任主委潘新傳手中。林飛帆表示，民進黨在台南市擁有很紮實的基礎，尤其在今年的總統大選拿了近七成的選票，六席立法委員全壘打的良好戰績，足顯前主委黃先柱的努力，以及現任主委潘新傳當時擔任蔡英文台南競選總部的帷幄運籌，未來更將擔起台南市黨部的重擔，繼續將民主精神在地方深化。台南市長黃偉哲指出，感謝前主委黃先柱，為民進黨在基層打下非常好的基礎，讓民進黨每次的選戰都能夠凝聚黨員的認同，繼之發揮綿密的組織戰力；現任主委潘新傳也是從基層開始，台南民主運動與選戰無役不與，將組織規劃的有條有理，平時做情感聯誼，一到選戰開始全體齊心，成為黨籍候選人強而有力的後盾。潘新傳表示，加入民進黨30多年，一路走來從街頭運動到政黨輪替，始終抱持著謙卑的心，實踐民主進步黨的精神「清廉、勤政、愛鄉土」；將秉持初衷，讓市黨部成為黨員溝通的橋樑，掌握基層心聲，讓服務接地氣，共同為黨務與台灣的民主努力。潘新傳說，他將落實組織，深入地方基層，結合社會力與政治力，做到真正接地氣，市黨部也將成為結合社會力與政治力的交流平台，鞏固基層社團組織，照顧資深黨員、培植新生代，近期將舉辦「青年入政營隊」、「資深黨員聯誼活動」，並陸續與地方社團交流，讓市黨部能夠成為黨員們最溫暖的家。