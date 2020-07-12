外籍移工運動I台灣　貓世界齊步大健走

嘉義縣諸羅山休閒體育協關照外國移工，在教育部體育署、嘉義縣政府的協助下，與中正大學、民雄文教基金會等單位聯手，一起舉辦「2020年運動I台灣-移工健走趣」活動，近百位來自世界各地的移工，今(12 )日上午在原名「打貓」的民雄鄉著名的菁埔貓世界，又歌又舞的參與健走。近百位遠渡重洋、過海來台的外籍男、女移工，分別從鄰近的民雄、頭橋等處工業區，在嘉義縣諸羅山休閒體育協會的熱情邀約下，今天上午一起集結在民雄鄉著名貓世界的菁埔社區，與社區的在地民眾開心的辦理健走活動。健走活動在民雄鄉忠和館舞獅揭開序幕後，伍鑫酵素工業公司前廣場即展開系列活動，嘉義縣議員林于玲、嘉義市議員黃大祐及黃露慧兄妹、民雄農工校長鍾順水等人也到場共襄盛舉。越南籍的移工們表演當地傳統竹笛，吹奏越南動聽歌曲，在熱烈的掌聲中，協會理事長黃胤傑領著移工及社區居民，與大崎國小少棒隊等團體齊步出發。移工們邊走邊欣賞沿途兩側貓的各種姿勢、名稱、種類與畫作。全程走完的還可以參與獎品豐富的摸彩活動。嘉義縣諸羅山休閒體育協會理事長黃胤傑表示，鄰近的民雄、頭橋等工業區，有許多來自東南亞或其它國家的外籍移工，對台灣經濟發展立下汗馬功勞，為推動國外勞工朋友運動習慣，並與社區民眾進行文化交流，所以舉辦這場健行活動。