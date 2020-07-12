警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >地方

女子5天前失蹤　台南鹿耳門出海口尋獲機車

記者陳聖璋 / 台南報導-2020-07-12 17:03:08
▲從監視器看到吳女往出海口堤防方向騎去。（圖／記者陳聖璋翻攝）

台南市鹿耳門溪出海口傳出疑有女子落海，現場發現疑似落海女子騎乘的機車，今（12）日近午，警、消單位獲報前往搜尋，未發現落海女子身影。

據了解，7月7日1名年約56歲的姓女子，騎機車至安南區鹿耳門溪出海口堤防，之後即告失蹤、音訊沓無，家屬懷疑女落海，警、消人員搜尋並無所獲，委請岸巡單位人員加強岸際巡查。

▲在鹿耳門溪出海口堤防尋獲王女的機車。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲在鹿耳門溪出海口堤防尋獲王女的機車。（圖／記者陳聖璋翻攝）
12日近午11點多，台南市消防局接獲警方轉報安南區鹿耳門溪出海口疑有人落海，現場發現疑似落海女子騎乘的機車，消防局派出大批救生人員前往，同時出動義消通訊中隊空拍機到場協助搜尋。

吳女家屬表示， 7月7日吳女騎機車從家裡外出，從此失去蹤影、音訊沓無，當天已向警方報案失蹤，請求警方協尋直至12日上午，家屬得知吳女騎乘的機車出現在鹿耳門溪出海口的「府城天險」石碑附近，懷疑失蹤已5、6天的吳女極有可能落海。

▲警消人員在出海口附近搜尋王女蹤影。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲警消人員在出海口附近搜尋王女蹤影。（圖／記者陳聖璋翻攝）
警方調閱監視器，發現7日當天，女騎機車至鹿耳門溪的出海口堤防附近，警、消人員動員搜尋，但在出海口附近海域都未看到有女蹤影。

警、消人員聯絡岸巡單位，詢問瞭解近日有無相關落海者，岸巡人員回覆，12日凌晨在高雄興達港發現1具男性落水者，落水者身體浮腫、難以辨識，但初步排除該具大體與女有關警、消人員搜尋告一段落暫先撤退，已請岸巡人員加強巡查王女下落。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀