影／古董級打穀機開眼界　農村鹿港逐稻浪

為了讓下一代體驗農民耕種粒粒皆辛苦，由鹿港鎮公所與鹿港鎮農會合作舉辦「農村慢活趣-鹿港逐稻浪」活動，今（12）日在鹿東路善緣有機農場旁的稻田展開。鹿港鎮農會理事長郭世雄說，農會推廣鹿港在地的有機黑米，還有黑豆茶等一系列的黑豆產品，歡迎鄉親來品嘗、採買。

▲古董腳踏式打穀機是用腳踏轉動齒輪的方式，帶動脫穀滾筒讓稻穀脫落，掉入機器後方的倉中。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

報名的民眾以親子檔居多，由父母親帶著孩子進行農村割稻初體驗，鹿港女兒彰化縣長王惠美與鹿港鎮長許志宏在活動中，頭戴斗笠，將一把一把割下金黃稻穗飽滿的稻稈，送去打穀機將穀粒與稻稈分離，體驗農民耕種粒粒皆辛苦。

▲鹿港女兒彰化縣長王惠美與鹿港鎮長許志宏在活動中，頭戴斗笠，將一把一把割下金黃稻穗飽滿的稻稈，送去打穀機將穀粒與稻稈分離。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

王惠美表示，這次在稻米收割期間，主辦單位讓大家體驗農務工作的辛苦及農村樂，享用割稻飯，透過活動學會惜福接地氣，因為農民耕作真的是很辛苦，也期待大家能「食在地、享當季、用在地」，歡迎大家多多採購有認證的「彰化優鮮」優質農特產品。

鹿港鎮長許志宏說，鹿港舉辦的活動很多，過去，多以古蹟、寺廟、民俗、工藝為主，這是第一次，將活動場地拉到了稻田間，讓小朋友和家長共同體驗農民割稻的辛苦，透過傳統農具採收稻穀，體驗農村生活，活動還有吃割稻飯、農村文創等，希望親子能有美好的回憶。

王惠美說，彰化縣是台灣的稻米大縣，水稻種植面積有4萬8千500公頃，其中鹿港的可耕種面積有2千公頃，且自18世紀以來，農業就是鹿港的重要經濟活動，至今鹿港的農業戶數都還有6千戶，可見鹿港的發展涵蓋工商及農業。

「農村慢活趣-鹿港逐稻浪」活動現場受到矚目的還有古董腳踏式打穀機，是用腳踏轉動齒輪的方式，帶動脫穀滾筒讓稻穀脫落，掉入機器後方的倉中。相對於現在的電動及機械式打穀機，民眾體驗腳踩脫穀雖覺得有趣及新鮮，但踩久腳也會酸，可真正體會到「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。