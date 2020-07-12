影／集愛心來義賣　捐贈舊愛成為別人的生命裡的光

減少資源的浪費，同時也幫助有需要的人，芬園鄉竹林社區發展協會今（12）日在社口村環保公園風雨球場舉行「集愛心 來義賣」社區聯合義賣活動，彰化縣長王惠美現場為民眾提供的義賣品叫賣，所得全數捐給喜樂作為建造伯立歐家園之用，提供小兒麻痺、弱勢朋友，在晚年能有安置的地方。

▲在地社區也發起集愛心，來義賣，所得將全數捐給喜樂建造伯立歐家園。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

王惠美說，縣府結合彰化縣志願服務協會與婦女團體、社區發展協會，在端午節假期先拋磚引玉，舉辦Women 38市集，成效很好，總共募捐超過50萬，將全數予社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，作為建造伯立歐家園之用，這次，愛的接棒，在地社區也發起集愛心，來義賣，所得將全數捐給喜樂建造伯立歐家園。

王惠美表示，這次由芬園鄉竹林社區發展協會發起聯合義賣活動，總共有竹林、新興、舊社、嘉興、進芬、寶山、德興、中崙、茄荖、大竹等社區發展協會及芬園鄉婦女會、婦聯會、彰化縣女性培力協會、里歐韓食堂、彰化區域家庭福利服務中心等共15個單位共襄盛舉，將家中8成新以上、沒用過的物資拿出來義賣，除了整理家裡、也能做愛心。

▲彰化縣長王惠美現場為民眾提供的義賣品叫賣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

王惠美指出，社區及婦女朋友等都很用心要將義賣商品行銷出去，將義賣金額用來協助興建伯立歐家園，讓他們未來能看顧一些弱勢朋友，在地安老，感謝大家出錢出力、發揮愛心，未來我們也會打造更多溫暖且有愛心的市集，讓更多夥伴能夠惜福、造福、一起做功德。

竹林社區發展協會理事長張協章說，這次竹林社區聯合其他社區舉辦「集愛心 來義賣」活動，將義賣所得捐給弱勢團體，大家一起做功德、做愛心，讓社會更加溫暖，社會處長王蘭心說，這次義賣二手衣、領帶、圍巾、手提包、皮夾、飾品，全新高跟鞋、小孩二手衣物等等，標價多在50元到1000元之間，有許多超值好康可以撿。