影／埔心金蜜芒果有蜂蜜香氣　果肉粉嫩入口即化

彰化縣埔心鄉是金蜜芒果重要產區，產銷班果農蔡鳴忠以草生栽培金蜜芒果，顆顆「在欉黃」，不用催熟劑，天然甜熟，蔡鳴忠說，今年他的芒果產量較往年多約三成，甜度超過21度，剖開芒果滴下來的汁就像不摻水蜂蜜一般甜，近日參加埔心鄉農會舉辦金蜜芒果評鑑大賽，再度得到冠軍。

▲張旗聞指出，金蜜芒果是埔心鄉三蜜香鮮果之一，果實外表呈現金黃色，果肉粉嫩水分飽滿，保有土芒果般的風味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

鄉農會總幹事張旗聞說，農會近年積極推廣金蜜芒果種植，最初從10公頃擴展到45公頃面積，種植密度名列全台前三名。張旗聞說，今年產量比去年多三成，雨水少使得果實較小，甜度相當提高，平均21度以上，有蜂蜜香氣，果肉粉嫩入口即化。

▲金蜜芒果是埔心鄉三蜜香鮮果之一，果實外表呈現金黃色，果肉粉嫩水分飽滿，保有土芒果般的風味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

「蔡家果園」蔡鳴忠的金蜜芒果園採草生栽培，中果套袋，通過300多種藥物檢驗，蔡鳴忠說，「金蜜芒果甜度高，招來一堆果蠅，必須套袋；金蜜芒果「歹照顧」，他的果園6分地，草生栽培雜草多，他每天人工除草並不輕鬆，但雜草能維持生態平衡，同時具備降溫與保濕的功能，有助果樹健康生長。

▲「蔡家果園」蔡鳴忠（中）參加埔心鄉農會舉辦金蜜芒果評鑑大賽，再度得到冠軍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.12）

蔡鳴忠他說，8年前返鄉種植金蜜芒果，都以草生栽培與特調酵素施肥，絕不使用除草劑；依農改場技術指導，他說，從去年1萬顆增加到2萬顆，在重質不重量的用心呵護下，芒果粒粒金黃飽滿又香甜，獲得吉園圃認證。

張旗聞指出，金蜜芒果是埔心鄉三蜜香鮮果之一，果實外表呈現金黃色，果肉粉嫩水分飽滿，保有土芒果般的風味，甜度20度以上，吃起來甜而不膩，鄉農會為提升金蜜芒果品質，增加產業競爭力，每年舉辦「三蜜香優質金蜜芒果評鑑活動」。

蔡鳴忠2015年參加埔心鄉金蜜芒果評鑑，得到季軍，2016年冠軍，2017年和2018年冠軍，2019年沒參賽，說是要禮讓別人得獎，2020年又得冠軍，可以說是金蜜芒果常勝軍；他說，從消費者的角度看金蜜芒果，品質擺第一，他建議挑選重量330至350公克，果肉最為細緻，選購時不能只看顏色，要聞香氣，若散發蜂蜜香味才算成熟。

張旗聞強調，埔心金蜜芒果特級、頂級與優級差別在於外觀是否「完美」，若完全沒有斑點、金黃欲滴，就是特級品，稍微有斑點的就是頂級或優級，但風味都一樣，讓人吃了還想再吃。