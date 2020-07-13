影／家長要注意！小孩腳扭到將「影響身高」

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13歲的張小妹，上學途中不慎從腳踏車摔下來，左腳踝扭到，又腫又痛，經嘉義長庚醫院骨科X光、腳踝電腦斷層掃描，結果是踝關節遠端脛骨三平面型骨折，造成生長板受損，將影響成長、發育，以微創手術配合空心螺釘固定骨折，手術傷口不到1公分，術後恢復情況良好。因騎腳踏車扭到腳的張小妹，媽媽先帶她到傳統國術館推拿，只是經過一個禮拜仍然不見好轉，後來到嘉義長庚醫院骨科門診，經外傷骨科主任沈世勛醫師評估，安排X光及腳踝電腦斷層掃描，診斷出是踝關節遠端脛骨三平面型骨折，造成生長板受損。醫師以傷口不到1公分的微創手術，配合空心螺釘固定骨折，治療後恢復良好。沈世勛指出，青少年在日常生活中，不論是行走、運動或是跌倒經常會有扭到腳的經驗，大人有時會帶小孩到國術館推拿，或是貼膏藥，其實大部分的情況都會在保守治療後改善，但若是2-3天後仍沒有明顯的改善時，最好到醫院找骨科醫師做進一步的檢查。沈世勛表示，像張小妹妹這樣的骨折，其實是很容易被忽略，在一般的X光上並不明顯，但在腳踝的電腦斷層上，卻可以清楚看到複雜的骨折情形，這種情況稱之為踝關節遠端脛骨三平面型骨折 (Triplane fracture) 。在青少年踝關節骨折中遠端脛骨三平面型骨折約佔5-15%，好發年齡在10-17歲青少年，且男性較女性常見。臨床上的症狀，包括腫、痛及無法負重踩地，甚至是變形。由於這種三平面型骨折是貫穿過遠端脛骨的生長板，故可能造成骨頭的生長停滯。沈世勛說，依文獻統計，其發生率約為7-21%此外，遠端脛骨生長板對下肢長度佔了15-20%的影響，因此這是青少年腳踝受傷時需要特別注意的一種骨折。在骨折固定治療之後，也需要持續追蹤是否發生因生長板生長停滯導致的長短腿及變形等後遺症。除此之外，遠端脛骨三平面型骨折也可能同時合併腓骨骨折(約50%)以及同側脛骨骨幹骨折，同樣是不可忽視的問題，所以家中有小朋友腳踝受傷時，應該讓專業的醫師評估，切勿忍痛或尋求偏方，才不會錯過最傷佳治療時機，影響小朋友的生長發育。