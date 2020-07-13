台中購物節APP瑕疵問題　議員：影響抽獎公平性

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台中購物節活動已經開始，市議員林祈烽發現購物節的app程式有大漏洞，不但發票金額登錄錯誤無法立即更改，連撥打聯絡電話也不會通林祈烽表示，如果有人刻意登錄大額的假消費金額，取得好幾百組的抽獎序號，假設市府如果無法在抽獎前查核，將影響公平性。根據市府統計，台中購物節已開跑第二週，截至10日為止，購物節APP下載量已超過10萬次，消費登錄累計逾2億8千萬元，產生的抽獎序號逾100萬組市長盧秀燕11日於太平長億夜市抽出市價70萬元的汽車、10萬元現金及價值6萬多元電動機車等獎項，炒熱購物節的消費氣氛。林祈烽說，為帶動台中市的消費商機，他也下載app登錄，也以實際的消費行動提升台中的經濟發展；不過，他在登錄發票金額時，因手動輸入金額錯誤，想要更改時卻發現無法變更，打上面留存的電話，一連多天都是「電話中」無人接聽，他質疑市府的委外辦理廠商是不是有問題？市府經發局難道都沒有人在監督嗎？進一步測試app的功能，林祈烽發現如果有人刻意登錄大額的假消費金額，就可以取得好幾百組的抽獎序號，如此一來，不但嚴重影響抽獎的公平性，也影響其他消費者的中獎權益，這個app的大bug，市府有發現嗎？委外廠商又要怎麼處理？林祈烽要求，市府要出來說明，儘快解決app程式的瑕疵問題，不要讓購物節抽獎的公平性受到民眾質疑，更應該要杜絕惡意搗亂或作弊的民眾；如果市府無法維持抽獎的公平性和真實性，那購物節抽獎活動送再多的汽車或千萬豪宅，都無法吸引民眾消費，盧市長應該要正視這個問題的嚴重性。