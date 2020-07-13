暑假何處去　中市府推薦產業故事館親子二日遊

暑假開始了，許多家長是不是正在煩惱該帶孩子去哪出遊呢？面對炎熱酷暑來臨，想出門走走卻又怕被熱情的太陽曬傷，中市府觀光旅遊局特別推薦「親子同樂二日遊」行程，結合后里、豐原、潭子、大雅、神岡區之各式產業故事館及周邊著名觀光景點，安排室內行程不怕風吹雨淋，非常適合全家大小一同探訪，是民眾暑假出遊的最佳選擇。





觀旅局長林筱淇表示，暑假出遊除了戶外景點，台中還有許多寓教於樂的室內景點可供選擇，民眾在暑假期間到優質的產業故事館共度親子時光，並入住台中安心旅宿。推薦遊程串聯伊莎貝爾「數位烘焙體驗館」、「寶熊漁樂碼頭」、「台灣味噌釀造文化館」、「寶泉甘味手造所」、「台灣氣球博物館」、「張連昌薩克斯風博物館」等產業故事館，除了靜態導覽解說及動態DIY手作活動外，更有小小職人體驗，要讓大朋友小朋友都玩得不亦樂乎，留下獨一無二的美好回憶。





觀旅局指出，遊程第一天從「伊莎貝爾-數位烘焙體驗館」開始，結合手工餅乾DIY體驗、好拍又可愛創意造景，讓來訪的大小朋友了解美味餅乾製作過程，探索店家在每一塊餅乾上的用心；下午來到擁有百年歷史的傳統建築，「摘星山莊」，特別在浮雕、交趾陶、裝飾彩繪以及結構上，都有相當精緻的表現，更享有「臺灣十大民宅之首」美譽。





接著前往「寶熊漁樂碼頭」，除有虛擬釣場可以體驗釣魚、3D劇場、DIY等多元體驗區，包含擴增釣魚情境區、海洋教育區、漁輪展示區，讓遊客能夠了解釣魚文化起源、海洋環境保護，輕鬆理解海洋環保的重要性；再到「台灣味噌釀造文化館」，除了品嚐幸福味噌湯、味噌冰淇淋，還可以認識味噌文化、種類、食用方式以及職人製作精神，讓遊客可以親身體驗食品釀造的樂趣；晚上用餐則推薦豐原當地相當知名的「廟東夜市」，品嚐菱角酥、蚵仔煎、排骨麵、鳳梨冰、鹹蛋糕等在地經典小吃，體驗接地氣的夜市文化；晚上推薦入住台中合法的安心旅宿。



▲豐原當地知名的「廟東夜市」，品嚐在地經典小吃。(圖／觀旅局提供2020.7.13) 遊程第二天安排造訪「宝泉甘味手造所」，由百年的老品牌「宝泉食品」成立的豐原第一家糕餅觀光工廠，除了伴手禮展售、咖啡、茶點等，還可以體驗杯子蛋糕、傳統鳳片糕、小蒼玉DIY動手做的樂趣；下一站到「臺灣氣球博物館」，館內保存老廠房風貌，帶遊客輕鬆認識台灣的氣球產業史、原料、生產過程，還可以體驗製作手工氣球、造型氣球DIY，在這裡用孩子們最愛的氣球製造無限歡樂；再到「張連昌薩克斯風博物館」，參觀薩克斯風專業製程與精密技術、音樂深度介紹及文化導覽；最後來到百年歷史的「月眉觀光糖廠」，廠區規劃台糖產品展示區、製糖過程解說區，假日還可以搭乘遊園小火車由專人導覽百年工廠，再吃上一枝傳統風味的糖廠冰棒，盡情享受甜蜜冰涼的滋味，為遊程畫下最難忘的句點。





此外，配合市府觀光振興，產業故事館祭出多項優惠，包括台灣味噌釀造文化館消費滿額贈熱銷輕食一盒、台灣氣球博物館可享空飄氣球8折優惠、伊莎貝爾數位烘焙體驗館則推出午茶時光餅乾買一送一等超值方案。而且炎炎夏日中，各場館內皆有冷氣開放，可供遊客避暑遊憩，特別適合暑假期間全家大小一同前往體驗。



