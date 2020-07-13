影／超前部署搶時間救心肌　愛心捐贈心電圖儀

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▲無線12導程心電圖儀捐贈。（圖／記者洪佳伶攝,2020.07.13）

中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長與林碧鈴女士共同捐贈雲林縣消防局第三大隊四台無線12導程心電圖儀，由雲林縣張麗善縣長代表受贈並回贈感謝狀該儀器運用在到院前即能判斷出疑似急性心肌梗塞患者，並警示醫院預先啟動心肌梗塞治療模式，讓民眾到院時及早接受治療。張麗善表示，四台心電圖儀配置在雲林海線口湖、四湖、水林、北港等鄉鎮救護車上，在危急時提前將患者心電圖數據傳至醫院超前啟動救治團隊，提升病患存活率。消防局林文山局長指出，依衛福部統計，國人十大死亡原因中心臟疾病自2014至2018年皆為第2名，顯見因心臟原因造成的死亡是國人不可忽視的問題，去年麥寮鄉試辦執行12導程心電圖儀布建，在一個月試辦期中即成功救治一名急性心肌梗塞患者。急診室沈朝賢主任說，依國際治療準則，執行到院前心電圖是美國心臟科協會所建議的，可提高急性冠心症的病人之存活率，本院106-108近三年急性冠心症接受心導管打通血管的個案由31位倍增到61位，且打通血管的時間平均為68分鐘，與國際標準90分鐘超前許多，希望藉由執行到院前心電圖，提早啟動心導管小組，再縮短黃金救命時間，讓患者恢復更好。心導管室主任張丁權醫師說，「 Time is muscle、muscle is life」意思就是「搶救心肌梗塞，時間決定預後」，越早打通血管，越可以減少心肌壞死、減少心臟衰竭，及心因性猝死的機會，到院前救護車心電圖連結醫院，可早期診斷減少醫院準備時間，對離院較遠之病人的存活及心肌的損傷有很大的助益!本院救心團隊成立近五年，已救治305位急性ST上昇型心肌梗塞。中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，偏鄉搶救送醫分秒必爭，且能將病人到院途中將心電圖數據傳至醫院結合心電圖AI數據，即可執行心導管的治療，從超前佈署評估診斷、治療處置一條龍服務，這決勝於善用科技利器將可大幅守護沿海地區鄉親的健康。