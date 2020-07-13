疑剎車失靈　阿里山採茶工人「專車」翻落產業道路17傷

正值阿里山高山茶區採茶熱季，一部部載運採茶工人的貨車改裝「專車」，穿梭茶區的產業道路上﹔今（13）日驚傳一部載運15名採茶工專車，疑因剎車失靈翻覆到阿里山鄉達邦村日野鶴產業道路側，幸被竹林卡住，未繼續向下滑落，僅造成1人傷勢較重，其餘包含司機在內的16名則分受輕傷。
嘉義縣消防局接獲民眾報案，指阿里山鄉達邦村日野賀產業道路，小貨車疑似因上山路況顛簸，導致車上有人員受傷。經消防局派出救護人車到達現場，發現是載運採茶工改裝的貨車，翻落產業道路側，卡在竹林間。
消防局人員先將1位頸椎受傷、傷勢最重的患者緊急送往嘉義市的基督教醫院就診，其餘傷勢較輕的司機與乘客，再由其他接駁車輛，分送到聖瑪爾定醫院的石卓醫療站等地救治，目前僅頸椎受傷的婦人留院治療外，其餘都已經出院返家。
車禍事故經嘉義縣警察局竹崎分局樂野分駐所調查後，指貨車由年約40歲的鄭姓男子所駕駛，載著15位採茶工人要上山工作，行經日野鶴產業道路上坡彎道時，疑因煞車失靈，車子竟往後滑落，側翻到竹林裡，幸工人傷勢都不重，警方已對肇事司機開出「貨車運送途中負載作業人員超過規定人數」及「肇事致人受傷」等2張罰單。
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