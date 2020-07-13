醉女大鬧派出所遭壓制逮捕　控警執法過當

黃姓女子今109年4月間酒後藉故欲闖進第六分局何安派出所，李姓員警依防疫程序要對黃女量額溫，遭到發酒瘋的黃女抵抗拒絕，員警先是好言勸離，但黃女不聽勸，甚至硬闖進派出所內，甚至大罵髒話，所內員警們看不下去，合力將她壓制在地逮捕，依妨害公務罪法辦。
台中地院查出黃女去年即有2次酒駕前科，認為她對刑罰反應力薄弱，需再加重其處罰，判處黃女拘役40日。事後黃女向督察室反應該4名員警對她壓制係執法過當，督察室調查結果並無不法。
第六分局警方調查，黃姓女子在4月16日飲酒後前往臺中市西屯區甘肅路路一段第六分局何安派出所前，藉口稱有事處理而欲進入派出所，當時身著警察制服之員警李俊徵，在入口處要求為黃女量額溫、配戴口罩等防疫措施，但是黃女因酒醉不願配合並與員警起爭執，且以髒話大罵李俊徵。
所內其他員警協助勸離黃女，黃女並未收斂，於是合力將黃女壓制在地、上銬逮捕，依妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦﹔台中地院查出黃女為酒駕累犯，去108年即2次酒駕紀錄，顯見黃女對刑罰反應力薄弱，認為需再加重其處罰，全案審結後判處黃女拘役40日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。
黃姓女子事後不滿自己遭到3、4名員警將她壓制推倒在地逮捕，認為是執法過當，不斷向督察單位反應，但督察單位調查後，認為何安派出所員警當天執法過程並無不法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！