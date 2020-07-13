「振興娛樂」優惠滿滿　三倍券專屬活動、限定店搶商機

振興券啟用日即將到來，業者也祭出好康優惠，要搶食這波振興消費潮﹔大立百貨宣稱使用實體券、聯名卡，最高現金回饋可達11%；義大遊樂世界19歲以下不限次數免費暢玩，還斥資升級遊樂設施；大魯閣草衙道有滿千送千活動，主打暑假三大超人氣快閃店。



▲ 大立百貨宣稱使用實體券、聯名卡，最高現金回饋可達11%。（圖／大立百貨提供）

大立百貨7月22到29日，推出使用實體振興紙券或加上大統集團聯名卡，當日累計滿千送百活動，刷指定大立聯名卡再加碼送3%回饋，最高可達11%的現金回饋，不僅可以獲得現金回饋、卡友回饋禮、還可以參加週週抽千元消費券活動﹔另外，參加暑期活動或專櫃滿額就可以集滿指定點數換in89豪華影城電影票2張，同時也聯手各大品牌推出「振興優惠專區」，規劃出不同金額的優惠品項，包括法國保養品牌肌因修護組、純棉涼夏等百餘項商品。



▲義大遊樂世界帶來跨世紀「2020年國際級魔術秀」。（圖／義大遊樂世界提供） 義大遊樂世界即日起至8月底，19歲以下不限次數免費暢玩樂園，樂園也推大人優惠票，再加贈限量好禮4選1，還有暑假全新主題「水Young卡樂瘋」大小朋友可以準備好水槍與表演舞者來場透心涼的濕身大作戰。7月15日至8月30日獨家邀請到超高人氣大型幻術明星吳冠達，帶來跨世紀「2020年國際級魔術秀」。同時投入鉅資打造「4D身歷奇境：唐基的奇幻歷險」，遊客可以在宛如實境的虛擬空間中交錯穿梭，感受身臨其境的視、聽、嗅、觸覺與移動等五感體驗。



▲大魯閣草衙道有三大人氣快閃店。（圖／大魯閣草衙道提供） 振興娛樂回饋超有感，大魯閣草衙道7月15至26日推出全館指定店櫃滿千送千，使用振興三倍券還可享部份商品5折、買一送一等優惠。另外還有三大人氣快閃店，即日起至8月2日「湯姆貓與傑利鼠」限定店，有超過百款在快閃店才有的限定款；即日起至8月30日「大耳查布氣墊樂園」，2大巨無霸加3巨型主題氣墊樂園，將馬戲團的雜耍表演及動物園的動物場景巧妙轉化成各種闖關遊戲；「蠟筆小新動感快閃店」7月15日至8月2日現場販售超過600款療癒商品，蠟筆小新迷不容錯過。



