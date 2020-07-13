古典樂迷福音　奇美樂展「貝多芬音樂節」聆賞經典

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▲圖為奇美樂展「貝多芬音樂節」策劃人呂岱衛（圖／記者林怡孜摄，2020,07,13）

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今年適逢貝多芬250週年誕辰紀念，奇美博物館將於8到10月舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，邀請資深音樂工作者呂岱衛進行策劃，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立臺灣交響樂團共襄盛舉，以一場講座、四場音樂會，完整呈現貝多芬多元豐富的音樂世界。奇美博物館秉持推廣古典樂的理念，特別舉辦首屆「奇美樂展」，以貝多芬為主題推出一場專題講座與四場音樂會難得的是，奇美也獻出阿瑪蒂、史特拉底瓦里、瓜達尼尼等21把大師名琴配合演出，包括世界公認最早、由安德烈．阿瑪蒂於1566年製作的大提琴「查理九世」，史特拉底瓦里1722年爐火純青之作「姚阿幸－艾爾曼」、引領小提琴尺寸發展的尼可羅．阿瑪蒂之傑作、稀珍罕見的瓜達尼尼四重奏等，每一把皆是經典中的經典。首場專題講座「命運不只來敲門」將於8月29日登場，由資深音樂工作者呂岱衛主講呂岱衛多年來投身音樂教育，他的演講深入淺出，親民趣味且療癒人心。本場講座呂岱衛將從貝多芬的家譜談起，梳理他從青年鋼琴家轉型為獨立作曲家的職涯人生，引領民眾了解樂聖的美麗與哀愁。接連推出四場音樂會，內容涵蓋貝多芬所有不同編制與曲種的多元創作，包括鋼琴獨奏、小提琴獨奏、弦樂四重奏、交響樂等四場表演。全系列活動參與下來，不但能了解貝多芬的創作人生，更能完整賞析其經典作品此外，每場音樂會皆有導聆，古典樂迷可盡情陶醉、入門者也能輕鬆融入。