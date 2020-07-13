發展運動產業　台灣中油足球隊成立

▲台灣中油足球隊成立，由台灣中油公司董事長歐嘉瑞主持。(圖／記者黃守作攝，2020.07.13)

▲台灣中油公司總經理李順欽致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.07.13)

▲台灣中油足球隊成立，由台灣中油公司董事長歐嘉瑞(前排左2)授旗，由煉製事業部執行長兼球隊總領隊徐漢(前排右1)代表接受。(圖／記者黃守作攝，2020.07.13)

台灣中油公司於今(13)日上午，在高雄市煉製事業部足球場， 舉行台灣中油足球隊成立大會，期盼台灣中油能積累過去的經驗，重新整軍出發，希望踢向全世界，再締造佳績。台灣中油足球隊成立大會，是由台灣中油董事長歐嘉瑞主持，中油總經理李順欽、董事陳枝章、煉製事業部執行長徐漢、立法委員劉世芳、邱志偉、李昆澤、許智傑、市議員陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、陳善慧，以及地方人士、教育、體育及足球界代表與會。歐嘉瑞表示，該公司長期支持體育運動，此次成立台灣中油足球隊，代表台灣中油以實際行動，支持政府發展運動產業，培植國家優秀運動員，帶領著足球好手踢向全世界。歐嘉瑞指出，新成立的台灣中油足球隊，是由國內外足球好手組成，並禮聘國家級教練輔訓，成軍後，將於18日參加在輔英科技大學舉行的2020台灣乙級足球聯賽，迎戰其他勁旅。台灣中油公司總經理李順欽則說，感謝各界關心且支持台灣中油投入足球運動，期許台灣中油足球隊從高雄出發，經足球乙級聯賽歷練後，邁向甲級聯賽，更期望優秀球員有機會跨出國門，為國爭光。李順欽進一步指出，該公司從今年起連續4年，將投入1億3千萬元經費支持足球運動，台灣中油足球隊由煉製事業部執行長徐漢擔任總領隊，領隊由來自哥倫比亞的毛一風教練擔任，總教練則由亞足聯A級教練鐘劍武擔綱，另外還聘請到曾於2017、2018年擔任企甲國家儲訓總教練的彭武松，以及熟悉高雄在地足球環境及資源，年紀與多數球員相近，容易理解球員想法的劉力瑋擔任教練。