讓三倍券更有力　台中百貨業競相加碼回饋搶客

﹔

▲台中中友百貨配合三倍券上路，推出振興六大攻略活動，優惠滿滿，趁此採購父親節禮物最划算。（圖／中友百貨提供）

▲台中廣三SOGO百貨配合三倍券上路，持實體券消費，首五日滿2000元加送200商品禮券。（圖／廣三SOGO提供）

﹔

▲新光三越台中店推「超級卡利HIGH」回饋，宣稱比周年慶更優惠。（圖／新光三越台中店提供）

﹔

▲大魯閣新時代祭高額回饋，消費滿3000元送1100扺用券，消費者最有感。（圖／大魯閣新時代提供）

﹔

振興三倍券即將上路，台中市百貨業競推加碼優惠方案搶券，中友推振興券6大攻略，要讓消費者更有感；新光三越台中店舉辦「超級卡利HIGH」回饋，宣稱比周年慶更優惠大魯閣新時代祭高額回饋，消費滿3000元送1100扺用券；廣三SOGO持振興券消費，前5天滿2000元加送200商品券等，五花八門加碼方案讓人眼花撩亂，如何聰明消費，不仿貨比三家。中友百貨配合3倍券推出振興6大攻略，包括全館消費滿3000元送300元，再加點數2倍送、會員獨享禮、27折起優惠商品，再抽精品旅宿及家族點數1萬點豪禮抽，及與17家銀行合作推出刷卡滿額禮，六項優惠，回饋滿滿！中友企劃處經理簡聰政表示，購物選中友，尤其趁現在購買父親節禮物或犒賞自己最划算，無論持實體券或是線上刷卡，中友百貨針對三倍券規劃的六重活動，要讓消費者更有感！台中廣三SOGO百貨15日起展開父親節促銷檔期，截至8月9日持Smart Card 單筆滿2千，點數3倍送；再搭配刷9大指定銀行，加送100元廣三SOGO商品禮券為刺激買氣，全館推出振興有感限定商品，刷9大指定銀行還可享卡樂瘋3%、4%、5%回饋，買越多賺更多，另配合3倍券上路，廣三SOGO特別規畫前五日「振興再加碼」，持實體振興3倍券消費，單筆滿2千再加送200商品禮券。新光三越台中店推「超級卡利high」回饋優惠，第一重是15日起，12大銀行單筆刷3000送200，聯名卡刷3000送300第二重三倍券首5日加碼推出「三倍夠力HIGH」，以實體三倍券消費，單筆滿3000再送1000電子抵用券，回饋高達33％，比周年慶更優惠！大魯閣新時代購物中心祭出超高額回饋，15起展開為期26天的滿仟送佰活動，全館消費滿3000元送300元商品券+300元娛樂券，卡友另加贈限量的100元購物金，300元美食餐廳折抵券及100元迪貝堡體驗券，合計一次送足價值1100元抵用券，誠意十足此外，搭配父親節檔期及台中購物節還能參加抽獎，獎項有Switch動物森友會套組、電動機車、佰萬現金以及精品豪宅，是最聰明的購物選擇！