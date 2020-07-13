參訪和發產業園區　陳其邁兩大產業轉骨策略歡迎投資高雄

▲陳其邁今天參訪和發產業園區並與台郡、禾聯碩等數十家業者代表舉行座談會交流高雄產業議題。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

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民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今(13)日參訪和發產業園區時除提出將推動高雄成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」兩大經濟轉骨策略外，也強調如果自己能順利當選市長，一定會積極與中央合作，持續改善五缺問題與廠區基礎建設，歡迎更多廠商投資高雄。陳其邁今天參訪和發產業園區並與台郡、禾聯碩等數十家業者代表舉行座談會交流高雄產業議題陳其邁會中除感謝台郡等企業大力投資高雄外，也提出兩大經濟轉骨策略，希望順利當選市長後，全力帶領高雄經濟向前衝刺。陳其邁表示，因應美中貿易戰帶來的影響，世界正面臨供應鏈重組的局勢，為高雄帶來重大轉機因此，兩大產業轉骨策略，即為推動高雄成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，透過「加速導入5G、AI應用」與「完備半導體產業生態系」兩大方向；前者結合「產業智慧化」、「數位轉型」、「創新應用」三大行動；後者藉由「材料供應在地化」、「技術自主化」，共同讓「台灣製造」成為全球產業的關鍵力量。陳其邁強調，自己在行政院服務期間，就積極協助廠商解決五缺問題，對台郡的成就印象深刻，台郡在PCB(印刷電路板)領域名列前茅、擴大投資台灣金額達200億台幣，產線擴充、優化、智慧製造，尤其無線給電部分，可望成為全球最有競爭力的PCB廠商。陳其邁也認為，高雄有很多傳統產業，一方面協助他們因應國際供應鏈重組，重回台灣投資，另一方面也要協助他們提高競爭力，這是需要加速推動的，希望順利轉型成為亞洲的高階製造中心。至於高科技產業方面，陳其邁說，目前半導體製程已發逐漸朝向異質整合。包括日月光、台積電跟華邦電陸續加碼投資，未來將以橋頭科學園區為核心，吸引更多國際大廠來投資，串連成南部科技走廊，高雄台南將會是全球最有價值的先進半導體的產業聚落。陳其邁強調，他會把握產業鏈重組、高階製造與先進半導體製程這三項優勢，力拚高雄製造產業升級，將高雄打造為一個擁有先進半導體製程跟高階製造中心的最佳投資基地。