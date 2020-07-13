日本腦炎桃園再添1例　家附近有高風險鴿舍

5月底國內出現首例日本腦炎病例之後，疾管署統計今年截至目前為止，全台已有12例日本腦炎確定病例，其中桃園市於昨(12)日再添1例確診個案，為住在八德區的47歲水電工，上個月底出現頭痛症狀，8日發燒就醫，10日意識改變轉加護病房治療，目前仍持續住院中。衛生局長王文彥指出，這名住在八德區的47歲男性個案，平日開車往返桃園台北上班，發病前曾有中部及北部地區活動史，6月30日出現頭痛症狀，7月8日因症狀未緩解且有發燒，前往部立桃園醫院就醫，目前住院治療。王文彥表示，衛生局第一時間即針對此確診個案啟動防疫機制，除了疫調釐清可能風險地點，昨日派員進行高風險環境調查及民眾家戶衛教；由於桃園市在本月7日通報出現2例確診個案，經調查新個案住家附近有鴿舍，屬高風險環境，但其活動地點與前兩例未重疊，初步研判為散發個案，目前衛生局已針對高風險環境懸掛誘蚊燈，同時對當地1300戶居民加強健康訪視與衛教宣導，以降低民眾感染風險。衛生局提醒，日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬而傳播，目前最有效的預防方法是接種日本腦炎疫苗，家中若有15個月以上幼兒應按時前往各地衛生所或合約院所接種疫苗；成人如工作地或住家附近有豬圈、鴿舍或水稻田者，除了盡量避免於病媒吸血高峰期（黃昏與黎明時段）前往高風險環境活動，若須前往則應穿著淺色長袖衣褲，或者可至部立桃園醫院就醫，評估是否自費接種疫苗。