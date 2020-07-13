振興券後天開跑　台南好禮月月抽　抽房子人人有機會

▲台南市長黃偉哲與市議員陳怡珍(中排左三)、吳禹寰(中排左四)、沈震東(中排左五)、台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志(前排左四)、大台南不動產開發商業同業公會理事長詹雅喨(前排右四)、宇成建築開發有限公司董事長林裕盛(前排左三)、南智捷汽車總經理馬忠榮(前排右三)、一卡通票證公司總經理程子甄(前排右一)，歡迎大家振興消費到台南（圖／記者林怡孜攝，2020,07,13）

中央振興三倍劵即將於7月15 日開跑，台南市祭出總價值超過一千萬大禮，今日記者會說明消費抽大獎活動的登錄機制，黃偉哲表示他身為市長不但要帶頭消費，更要參加抽獎。如果幸運抽中房子及車子，他會慷慨捐出；但要是抽中機車，那他就不客氣留用了，惹來現場哈哈大笑。

台南市經發局長陳凱凌表示，「台南好禮月月抽」活動持續進行到年底，每月的15日抽出大獎，參加方式只要持營業地點在台南的店家開立的發票；或指定夜市、市場攤商發放的登錄券，就可以上台南振興遊購站完成登錄抽大獎。發票登錄單筆消費滿200元即可獲得一組抽獎序號，消費滿400元，可得到2組序號，以此類推，單筆登錄最高可獲得100組抽獎序號。

黃偉哲歡迎大家在暑假7月、8月來台南觀光住宿，因為可以同時再參加抽觀旅局的百萬大獎，可說是一箭雙雕、一魚兩吃！民眾搭配中央振興三倍券，於109年7月15日至年底，只要在台南店家消費滿200元以上，持發票或指定市場、夜市發放之登錄劵，就可以參加抽獎。台南市並推出加值方案「五子登科加碼送」大禮，最大獎項是一戶全新大樓住宅，另外還準備了納智捷S3汽車、五星級總統套房、搭乘帆船遊程電動機車等大獎，愈早消費中獎機率愈高！

▲知名東菜市肉品攤商推出的振興組合包，胡椒肉片+杏鮑菇煎餅+蛋黃蒸肉+香腸，只要200元，俗擱有局（圖／記者林怡孜攝，2020,07,13）

民眾持紙本三倍劵到台南公有市場自治會或是指定夜市管委會，可兌換市場、夜市專屬抵用劵並獲得登錄劵序號，200元三倍劵可換抵用劵50元4張與序號1組的登錄劵，500元三倍劵可換抵用劵50元10張與序號2組的登錄劵，方便民眾小額消費，亦鼓勵民眾持三倍劵來市場、夜市消費抽大獎，其中花園、大東及武聖夜市更於7、8月加碼推出「3大夜市-夜市加值送」優惠活動。

此外，為了鼓勵民眾及店家多體驗行動支付的便利性，台南市政府攜手一卡通公司同步推出超殺振興回饋方案，於台南指定店家使用LINE Pay一卡通，筆筆消費最高加碼20%，還有早鳥回饋最高400點、抽獎樂返點5000點等眾多超值的好康優惠，民眾千萬別錯過!