新婚四個月離婚要求還金飾不成　夫掐死妻子摩鐵吸毒遭逮

高雄市鳳山區上週五驚傳一起殺人案，駱姓男子因不滿洪姓妻子提議離婚，要求返還2人結婚金飾未果，雙方爆發口角衝突，他竟徒手掐死妻子，鳳山分局今(13)日表示，警方追查發現，兇嫌因為毒品案被其他單位逮捕，晚間趁他交保、走出地檢署時，當場逮人將嫌犯依殺人罪嫌送辦，法院裁定收押。
鳳山分局偵查隊長郭家峰表示，41歲的駱姓男子與47歲的洪姓女子認識半年後，今年二月登記結婚，但，兩人婚後因為金錢問題經常吵架，洪姓女子一個月前搬回鳳山的娘家居住，上星期五(10)日凌晨，夫妻倆在女方娘家再度因為離婚的事情發生爭執，先生於是徒手將妻子勒死，娘家人直到中午才發現女兒慘遭殺害，警方追查發現，兇嫌因為毒品案被其他單位逮捕，晚間趁他交保、走出地檢署時，當場逮人。
郭家峰指出，案發後警方調閱路口監視器以車追人，查出駱姓男子案發後開車到林園區一處汽車旅館，警方追到汽車旅館，服務人員告訴警方，駱姓男子因為毒品案早一步被三民二分局抓了，警方於是趁駱姓男子交保，走出地檢署時，當場逮人。
郭家峰說，駱姓嫌犯落網時一度否認犯案，還辯稱說他跟老婆很恩愛，但是，警方發現，他在案發後傳了一個訊息給朋友說他殺死妻子，嫌犯這才坦承犯行，全案偵訊後依殺人罪嫌移送法辦，法官裁定收押。
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