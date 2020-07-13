「台灣有個好萊塢」音樂劇 重現繁花似錦台語電影歲月

▲由瘋戲樂工作室製作演出的「台灣有個好萊塢」音樂劇，將於月底一連演出三天。（圖／金武鳳攝，2020.7.13)

臺中國家歌劇院推出2020年「音樂劇在臺中」系列，訂7月31日起一連3天，邀請瘋戲樂工作室製作演出3場「台灣有個好萊塢」音樂劇。

歡迎大家一起走進劇場，重溫繁花似錦的台語電影歲月。

▲瘋戲樂工作室製作演出3場「台灣有個好萊塢」音樂劇，今天赴台中國家歌劇院彩排。（圖／金武鳳攝，2020.7.13)

劇本則改編自電影「阿嬤的夢中情人」，將早期台語經典電影「天字第壹號」、「王哥柳哥遊台灣」及「大俠梅花鹿」靈魂人物與風趣橋段巧妙融入劇本，

全劇貫穿靈魂的音樂包含15首原創歌曲及3首舊曲改編。

臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，這是一齣適合9歲到99歲欣賞的音樂劇，會讓大家不自覺想跟著劇中旋律一同搖擺、舞動，邱瑗說，1960年代台語電影百花齊放，每年超過兩百部的驚人產量，掀起全民追星、追劇、瘋迷台語片的10年熱潮，當時製片以市場為導向，迎合觀眾喜好，不論民間奇談、新聞時事、歌仔戲或改編外來電影等，都能被寫成台語電影劇本，投入拍攝的人力不計其數。「台灣有個好萊塢」音樂劇便是以這樣的歷史背景創作，細緻地重建60年代的文化場景，將當年有「台灣好萊塢」之稱的北投片場搬上舞台。透過音樂劇的形式，述說台語電影從繁華、凋零到轉型的歷程。身兼製作人、作曲暨音樂執導的王希文說，「台灣有個好萊塢」從籌備到完成前後花了近7年時間，這是我們寫給劇場人、寫給電影人，甚至寫給每一位熱愛事物者的一封情書，相信對於生命有熱情的你，從中一定能獲得一些感動與能量，進而重新認識珍貴的台語電影發展史。

即將於31日登場的「台灣有個好萊塢」音樂劇，邀請雙座金鐘影后苗可麗與孫可芳共同演出，身為臺中人的苗可麗表示，從事演藝工作30多年來，因為參與這次演出，才真正感受到演藝生涯拼圖完整。



