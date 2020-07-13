寶特瓶戰鬥激環保觀念！新北環保局辦「羅馬競技生死鬥」

新北市環保局8月5日將於新北市中和區清潔隊資源回收場舉辦「羅馬競技生死鬥校外賽」，開放全臺大專院校學生組隊挑戰，活動特色以寶特瓶作為武器進行對戰得分，並提供總獎金2萬2千元，歡迎各方角鬥士約戰新北資收場，另開放60位觀戰名額。
環保局表示，清潔隊每天循線收運數以萬計的資源回收物，並由清潔隊員於資源回收場逐項分類提高回收價值，而為拉近大專院校學生與環保的距離，環保局特別將近年風靡各大專院校的「羅馬競技生死鬥」移師資源回收場舉辦。
本次的校外賽-羅馬競技生死鬥校外賽「朝聖之戰」已先行徵詢活動發起團體「反正我很閒」團隊，並獲得該團隊同意以非營利方式推廣，除讓參賽者可於現成的武器庫及最應景的戰場上一較高下，也希望讓學生們親臨資收物堆疊成山的資收場，體會清潔隊員工作的辛勤，體認源頭減量、減少不必要消費的重要性，以提升力行環保的動力。
環保局說明，「羅馬競技生死鬥」活動特色以寶特瓶作為武器進行對戰得分，擊中對手持武器的手1分、正面2分、背面3分，先拿到10分者獲勝，而考量安全性，擊中頭部則不算分，如果直接將對方手中寶特瓶擊落，則可直接獲得勝利。
本次舉辦的「羅馬競技生死鬥校外賽」不同於正規一對一競賽，改採團體3戰2勝賽制，3至4人可組隊報名，並開放學生跨校、跨科系組隊，讓遠在各地的三五好友也都能共同參戰﹔為了鼓勵學生參與活動提升環保意識，本次競賽除了於活動現場宣導回收觀念外，也將提供冠軍隊伍獎金8,000元、亞軍5,000元及季軍3,000元，冠軍隊伍每人還可獲得一條特製紀念頭帶；另外，將從參賽隊伍中選出最佳造型獎3隊，各提供2,000元獎金，歡迎各大專院校學生發揮創意整裝出戰。
環保局強調，學生勇於參戰是一種態度與自信，環保局在做好安全防護的前提下，也樂於支持學生活動，但也特別提醒參賽者，千萬不要為了戰鬥特別添購武器，應妥善運用身邊的回收資源，另如當天忘記攜帶寶特瓶，活動現場亦設有武器櫃供選手選用，而戰後倘武器壽終正寢，應讓它保有尊嚴回歸武器塚(丟進資源回收桶)，千萬不可隨意棄置，以免造成環境髒亂及資源浪費。