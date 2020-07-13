寶特瓶戰鬥激環保觀念！新北環保局辦「羅馬競技生死鬥」

▲新北市環保局8月5日將於新北市中和區清潔隊資源回收場舉辦「羅馬競技生死鬥校外賽」－朝聖之戰，開放全臺大專院校學生組隊挑戰。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市環保局8月5日將於新北市中和區清潔隊資源回收場舉辦「羅馬競技生死鬥校外賽」－朝聖之戰，開放全臺大專院校學生組隊挑戰。（圖／新北市環保局提供）

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新北市環保局8月5日將於新北市中和區清潔隊資源回收場舉辦「羅馬競技生死鬥校外賽」，開放全臺大專院校學生組隊挑戰，活動特色以寶特瓶作為武器進行對戰得分，並提供總獎金2萬2千元，歡迎各方角鬥士約戰新北資收場，另開放60位觀戰名額。環保局表示，清潔隊每天循線收運數以萬計的資源回收物，並由清潔隊員於資源回收場逐項分類提高回收價值，而為拉近大專院校學生與環保的距離，環保局特別將近年風靡各大專院校的「羅馬競技生死鬥」移師資源回收場舉辦。本次的校外賽-羅馬競技生死鬥校外賽「朝聖之戰」已先行徵詢活動發起團體「反正我很閒」團隊，並獲得該團隊同意以非營利方式推廣，除讓參賽者可於現成的武器庫及最應景的戰場上一較高下，也希望讓學生們親臨資收物堆疊成山的資收場，體會清潔隊員工作的辛勤，體認源頭減量、減少不必要消費的重要性，以提升力行環保的動力。環保局說明，「羅馬競技生死鬥」活動特色以寶特瓶作為武器進行對戰得分，擊中對手持武器的手1分、正面2分、背面3分，先拿到10分者獲勝，而考量安全性，擊中頭部則不算分，如果直接將對方手中寶特瓶擊落，則可直接獲得勝利。本次舉辦的「羅馬競技生死鬥校外賽」不同於正規一對一競賽，改採團體3戰2勝賽制，3至4人可組隊報名，並開放學生跨校、跨科系組隊，讓遠在各地的三五好友也都能共同參戰為了鼓勵學生參與活動提升環保意識，本次競賽除了於活動現場宣導回收觀念外，也將提供冠軍隊伍獎金8,000元、亞軍5,000元及季軍3,000元，冠軍隊伍每人還可獲得一條特製紀念頭帶；另外，將從參賽隊伍中選出最佳造型獎3隊，各提供2,000元獎金，歡迎各大專院校學生發揮創意整裝出戰。環保局強調，學生勇於參戰是一種態度與自信，環保局在做好安全防護的前提下，也樂於支持學生活動，但也特別提醒參賽者，千萬不要為了戰鬥特別添購武器，應妥善運用身邊的回收資源，另如當天忘記攜帶寶特瓶，活動現場亦設有武器櫃供選手選用，而戰後倘武器壽終正寢，應讓它保有尊嚴回歸武器塚(丟進資源回收桶)，千萬不可隨意棄置，以免造成環境髒亂及資源浪費。