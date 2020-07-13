影／挺青年！彰化公部門暑期工讀　提醒遵守「七不原則」

今年度彰化縣大專青年學生公部門暑期工讀職前教育訓練，分兩梯次今（13）日在縣政府第二行政大樓9樓會議室辦理，縣長王惠美恭喜182名同學經過公平公正公開的抽籤方式，由報名的1,987人中雀屏中選。

▲縣長王惠美提醒大家「七不原則」－不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、證件不離身、不飲用、不非法工作，避免誤入求職詐騙陷阱。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

王惠美說，暑期工讀期間可了解公部門各項就業服務資訊及職場倫理，並評估自己未來是否適合從事公務人員的職業，若適合則可以參加各項國家考試，或是找縣政府勞工處「青年發展暨就業服務科」予以協助找合適的工作，並提醒所有同學，暑期工讀時要謹記「七不原則」以免受騙。

▲彰化縣政府辦理109年度彰化縣大專青年學生公部門暑期工讀職前教育訓練。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

王惠美表示，縣府勞工處3月間特別成立「青年發展暨就業服務科」，針對青年就業、創業聯絡的單一窗口，整合中央及府內相關青年服務措施及資源，提供多元專業的服務，青少年職能探索營、青年圓夢創業學堂、青年AI工業技能、提升青年職場競爭力活動等。

勞工處副處長何俊昇說，縣府舉辦200場單一或小型就業徵才，在8月1日於鹿港統一渡假村還有大型就業媒合博覽會，有需求的鄉親都可以多加利用。提醒大家「七不原則」－不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、證件不離身、不飲用、不非法工作，避免誤入求職詐騙陷阱。

▲辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫，希望能夠提供青年學子們探索公部門的工作環境並學習相關知識的機會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

何俊昇指出，縣府每年持續辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫，希望能夠提供青年學子們探索公部門的工作環境並學習相關知識的機會，有助於其將來踏入職場後早日適應職場環境，穩定就業。