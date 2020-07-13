金門版振興券點交　員警戒護鄉鎮公所領回

▲金門縣政[府委由財政部印刷廠印製120萬張、面額500元的振興券。(圖/記者蔡若喬攝)

▲金湖分局員警全程戒護鄉鎮公所運送振興券。(圖/記者蔡若喬攝)

金門版振興券將於7月17日發放，縣府委由財政部印刷廠印製的120萬張、面額500元票券已運抵金門，由於每個包裝箱都裝有票券2千張，價值等同100萬元現金，這也讓各鄉鎮公所人員在點交時不得不小心翼翼的開箱清點，並在員警的戒護下運返各公所。金門各鄉鎮公所人員前往警光會館點交7月17日將發放的金門版振興券，並抽樣開箱清點、檢查票券有無瑕疵，全程由十多位員警在旁戒護。因現場每一個小紙箱都裝有2千張振興券，等同100萬元現金，這也讓負責點交的人員倍感壓力，深怕清點數量出紕漏還得倒貼。由於金門過去曾發生過家戶購酒「提酒券」偽造案，縣府此次委託財政部印刷廠所印製的120萬張振興券，特別加入波浪狀浮水印、變色油墨、QR code與刮除驗證等4種防偽技術，同時祭出「看、轉、掃、刮」等小撇步，教導民眾如何自行辨識。除了中央的振興券外，金門縣自己再加碼，每一個鄉親購買兩千元的振興券，縣政府再加碼兩千元，期盼透過1加1的乘數效果，創造5.6億以上的消費產值。此次振興券發放，約有十四萬金門鄉親有領取資格，為了方便民眾領取，17號將委由村里長協助發放，目前除了原先所公布的第一次領取時間及補領的時間之外，未來會視整體發放情況隨時進行動態調整，讓縣民感受到政策的美意。