影／Women38公益市集二手義賣捐助喜樂建造伯立歐家園

彰化縣政府日前舉辦「慶端陽系列活動-women38公益市集二手義賣活動」，義賣近70萬元所得全數捐給喜樂小兒麻痺關懷協會，充當建造「伯立歐家園」基金，希望拋磚引玉呼籲鄉親攜手做公益。

▲-women38公益市集二手義賣，芬園社區也辦理一場愛心義賣活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

今(13)日舉辦捐贈會由彰化縣長王惠美代表，社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛受贈，活動邀請彰化縣志願服務協會理事長劉怡廷及參與women38公益市集的與會單位、婦女團體及社區發展協會等共同見證。

▲活動又有現場民眾也加碼樂捐1萬元。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

王惠美說，「千言萬語，感謝、感謝、再感謝」，謝謝所有婦女團體、社區、及社福機構6月26日在women38公益市集做二手義賣活動，大家從家裡蒐出很多二手物，也有7、8成新甚至全新分享給更多需要用的人，也把所有的收入化為愛心，當天活動約義賣50幾萬元，接著有善心人士樂捐。

7月12日在芬園社區也辦理一場愛心義賣活動，約義賣4萬多元，總計所得69萬6,246元，剩餘由王惠美她再加碼補足整數70萬元，今日活動又有現場民眾也加碼樂捐1萬元，總金額達71萬元，顯現彰化人暖暖的人情味，大家一起攜手響應做公益。

▲捐贈會，彰化縣長王惠美代表捐贈，社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛代表受贈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

王惠美表示，喜樂小兒麻痺關懷協會陳忠盛理事長在幾年前就一直在推廣伯立歐家園，約需1億6千萬元，中央只能補助8千萬元，必須再自食其力8千萬元，近幾年已募集到2千多萬元，希望加快募集速度，感謝很多協會、社團、婦女團體大家共襄盛舉，也希望鄉親有錢出錢、有力出力，大家共同響應，早日實現完成興建伯立歐家園。

劉怡廷說，公益二手市集活動，很感謝也很敬佩大家在炎熱天氣中投入那麼多的人力與物力，將大家的愛與熱情激發出來，希望未來能夠繼續在各地做公益義賣，讓伯利歐家園早日完成。

▲「慶端陽系列活動-women38公益市集二手義賣活動」，義賣所得全數捐給喜樂小兒麻痺關懷協會充當建造「伯立歐家園」基金。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

陳忠盛表示，為了讓沒有成立家庭、卻已邁入中老年的協會成員，有個能夠工作、安養與終老的場所，才會積極推動建造「伯立歐家園」計畫，感謝各界支持，讓他們轉悲為喜，更有信心邁向人生得幸福旅程。