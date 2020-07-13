影／長照求才若渴　彰化縣勞工處辦理照服員訓練

因應高齡化社會發展，長照產業人才需求大增，彰化縣政府勞工處辦理照顧服務員訓練課程，培訓課程從即日起到31日，總計117小時，包含學科、術科與臨床實習，幫助有志投入長照領域的25名學員培養專業。

▲大葉大學推廣處處長陳月娥(左)介紹術科教室。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

開訓典禮由大葉大學推廣教育處長陳月娥與彰化縣政府勞工處就業服務科長周慧婷共同主持，陳月娥指出，隨著台灣逐漸邁入高齡化社會，長照產業興起，照服員成為搶手人才，為充實照顧服務人力缺口，協助失(待)業者或在職勞工進入長照產業，透過彰化縣政府的資源投入與大葉大學護理暨健康學院專業教師群，協助學員學習專業技能，結訓後將輔導就業並取得照顧服務員技術士證照，提高個人競爭力，並投入長照產業。

陳月娥說，培訓課程自7月13日至31日，共117小時，包含一般學科、專業學科、專業術科、實作課程，並與護理之家合作臨床實習，強化學員實作能力。為了讓參訓學員學習專業正確觀念與技術操作，大葉大學護理學系教師群全力投入，安排20小時術科加強練習，在勞動部技術士技能檢定核可照顧服務員單一級術科檢定場地進行操作與演練，讓學員透過身歷其境反覆練習，對結訓後參加技能檢定取得證照更具信心。

▲大葉大學推廣處陳月娥處長(左)與彰化縣政府勞工處科長周慧婷主持照服員訓練班開訓典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

周慧婷也表示，全職居家照顧服務員月薪約3萬2千元，據衛生福利部推估，109年照顧服務員人力短缺逾8,000人，感謝大葉大學配合政府開創照顧服務人力資源發展策略，充實照顧服務人力，促進中高齡者、婦女及一般失業者就業。本期共有25名學員，包含4位男性、21位女性，學員大多透過照顧親人或親友從事長照工作推薦參加，對長照服務工作抱持高度熱忱，希望透過課程協助他們取得結業證書並順利就業，充實長照服務人力。

▲學員參觀大葉大學照顧服務員術科檢定場地。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

劉姓學員說，她目前在學校擔任特殊學生助理員，來上培訓課程，不只是想精進專業，更希望將來可以發揮所學，提供學生更好的照顧；江姓學員說，求學階段曾經歷同學、親友病逝，這幾年照顧癌症妻子的過程，接觸到照服員行業，覺得這是很有意義的工作，因此來參加訓練課程，希望能投入長照產業。