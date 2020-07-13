影／彰化客運班車與機車彰鹿路碰撞事故　女騎士斷魂

客運班車、機車嚴重碰撞，機車女騎士斷魂，一輛彰化客運載著10多名乘客行經彰鹿路往鹿港方向時，今（13）日在東崎二巷口不慎碰撞一名同方向的28歲機車女騎士，女騎士傷重送醫不治，詳細肇事原因及責任歸屬由警方調查釐清。

▲彰鹿路四段與五段交界巷口發生車禍事故，一輛彰化客運公車疑似未注意到騎士，與1名女騎士發生擦撞。（圖／彰化踢爆網提供，2020.07.13）

彰鹿路四段與五段交界巷口發生車禍事故，一輛彰化客運公車疑似未注意到騎士，與1名女騎士發生擦撞，導致騎士連人帶車倒下隨即遭右前輪碾壓，卡在輪下動彈不得。

消防局據報後，緊急指派消防救災與救護車輛趕往搶救，救災人員頂著大太陽，從大客車底下救出女騎士，緊急送往鹿基醫院進行急救，到院時傷者已經陷入昏迷，經醫療團隊緊急搶救後，因全身有多處骨折、頭部也受到重創，不幸宣告傷重不治死亡。

▲公車閃避不及，撞上女騎士後，還衝到對向車道並撞到中央分隔島。（圖／彰化踢爆網提供，2020.07.13）

鹿港基督教醫院長宋明唐表示，女騎士到院時沒有血壓、心跳十分微弱，但心跳維持不到1分鐘就沒了，臉面有些變形，左上胸部左上肢也都變形，連車牌號碼都印在身體上，搶救後仍宣告不治。

從監視器畫面可見，當時公車在內車道直行接近路口，同向外線車道的機車突然左轉到內車道，公車閃避不及，撞上女騎士後，還衝到對向車道並撞到中央分隔島 ；女騎士被連車帶人都被壓在公車底下，公車擋風玻璃破碎，連車門也撞壞。當時車上有10多名乘客沒有大礙，客運公司已派接駁車完成接駁。

▲鄭姓公車駕駛開在內側車道，女機車騎士疑似要左轉，準備從外側車道要切入內側車道，雙方才發生碰撞。（圖／彰化踢爆網提供，2020.07.13）

鹿港警分局交通分隊長林慶易說，初步了解，彰客與機車女騎士當時都行駛在彰鹿路，都是往鹿港方向行駛，鄭姓公車駕駛（63歲）開在內側車道，女機車騎士疑似要左轉，準備從外側車道要切入內側車道，雙方才發生碰撞，公車因緊急煞車衝入對向車道才停住，但機車騎士連人帶車被捲入公車底盤，公車的擋風玻璃也破碎，車門也撞壞，當時車上有10多名乘客，在意外發生後，彰客已派其它車輛完成接駁。

警方表示，這起死亡車禍，女騎士在路口左轉但並未注意後方來車，公車則在路口未依規定減速；雖然這個意外的路口，並沒有規定機車要二段式左轉，但呼籲騎士在多車道的路口，能夠採取防禦駕駛，最好是採取二段式轉灣，以保護自己的安全。