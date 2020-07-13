影／2020彰化縣馬拉松嘉年華正式啟動

為打造彰化成為健康城市，彰化縣政府特別串聯10至11月共4場具有在地特色的馬拉松賽事，舉辦「2020彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動，13日舉行啟動會，彰化縣長王惠美宣布，除了實體聯合報名外，更推出全國首創的聯合線上路跑，號召跑友一起來參與。

▲明道大學熱舞社以活力四射的舞蹈為活動揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

4場具有在地特色的馬拉松賽事，包含10月25日「員林獅子盃全國親子公益路跑賽」、11月1日「戀戀二水跑水馬拉松」、11月8日「台灣米倉田中馬拉松」以及11月29日「二林伯立歐蕎麥公益路跑」。

▲11月8日「台灣米倉田中馬拉松」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

今年活動特別邀請鐵人體育主播侯以理擔任代言人，以健康、活力的形象，代表彰化馬拉松嘉年華跑出健康、跑出活力，她提到，將參與二水馬拉松以及田中馬拉松，體驗彰化的路跑文化，縣長王惠美也特別致贈活動號碼布卡版給與侯以理，預祝她順利完賽。

去年曾到訪彰化，因「順澤宮」帽爆紅的世界鐵人冠軍伊登也特別錄製一段影片為活動獻上祝福，他說，彰化縣政府馬拉松嘉年華今年將有線上路跑，雖然因為疫情他無法再次拜訪台灣，但仍會透過線上路跑與大家同樂，「讓我們一起再出發」，鼓勵大家在疫情過後，再次邁開步伐、挑戰自我！

▲縣長王惠美也特別致贈活動號碼布卡版給與鐵人體育主播侯以理，預祝她順利完賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

王惠美說，今年三鐵冠軍選手伊登雖然無法來台，但仍心繫這次馬拉松嘉年華活動，也錄製影片為大家祝福，期待明年日本東奧比賽結束後，伊登能再次來到台灣；田中鎮長洪麗娜說，歡迎大家快快樂樂來彰化，輕輕鬆鬆到田中，田中我愛您，歡迎大家靠著鐵腳來彰化走山玩水。

除了創新的聯合線上路跑，為方便跑者報名實體賽事，活動也特別設立聯合報名專區，讓跑者可以在同一個平台，完成多場賽事的報名；今年活動也加碼推出彰化馬拉松嘉年華活動限定獎盃，只要跑者報名三場以上的賽事，即可以獲得一座木製的個人化獎盃，印有「用跑看見彰化，半線制霸！」字樣，作為跑者激勵自己完成系列賽事的紀念。

▲今年三鐵冠軍選手伊登雖然無法來台，但仍心繫這次馬拉松嘉年華活動，也錄製影片為大家祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.13）

線上路跑及聯合報名將於7月15日中午12點於iRunner報名網開放報名，更多活動資訊請上活動官網及活動粉絲頁，關注第一手的相關資訊。