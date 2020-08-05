秘境輕旅行4／宜蘭秘境粉鳥林　到太平洋划獨木舟看日出

位在東澳的粉鳥林原本只是一個偏僻安靜的漁港，因為海岸有許多嶙峋怪石，青山綠水加上蔚藍海岸，成為許多遊客探訪的秘境；近年來當地流行另一種玩法，清晨四點多出海划獨木舟等候太平洋日出，新鮮的體驗成為年輕人的最愛。

台灣四面環海，但以往民眾很少親近海邊或從事海上活動，尤其在蘇花改通車之前，到東澳要走危險山路花費不少交通時間，會暈車的人更是視為畏途；前年初蘇花改第一段通車之後，蘇澳到東澳時間大幅縮短，筆直的路面媲美高速公路的路況，讓出遊更便捷。

想要一窺粉鳥林的面貌，從蘇澳上蘇花改不到20分鐘，出了東岳隧道之後左轉回到以前的舊蘇花，看到粉鳥林的指標，右轉大約十分鐘就可以抵達。

▲粉鳥林是位於東澳烏石鼻的僻靜漁港，蘇花改通車之後交通相當方便。(圖/記者康子仁攝)

東澳粉鳥林位於烏石鼻，原本是一處僻靜漁港，名字中的鳥字和「鳥」扯不上任何關係，只因為早期在港口有許多野生鴿子棲息，台語的鴿子稱為「粉鳥」，粉鳥林漁港因而得名。

其實粉鳥林漁港並不大，一旁就是青山，旁邊的東澳灣並非一般沙灘的細沙而是圓石，身在其中彷彿置身縮小版的越南下龍灣，從停車場走到拍照點，大約只要短短三分鐘時間，對於許多擔心曬黑、不喜歡走太遠，又想拍到美美照片的遊客們來說是「高CP值」的選擇。

▲美麗神秘的粉鳥林，近來吸引不少遊客探訪。(圖/記者康子仁攝)

欣賞美景之外，更能親近大海的話，距離粉鳥林大約半公里的海邊，就有業者帶領遊客從事近年來最夯的獨木舟水上活動，現場記者就看到一群搬著獨木舟正準備下水的年輕人，帶頭的教練解說獨木舟的安全說明，告訴學員如何划槳和控制方向，以及翻船時如何處置，再加上救生衣的保護，把划獨木舟的危險降到最低程度。

業者推出的獨木舟活動一天有三個梯次，清晨4點、早上9點和下午兩點，每梯次大約4個半到5個鐘頭，原本以為清晨4點參加的人最少，沒想到教練說清晨4點的最熱門，原因無他，許多人是衝著太平洋的日出而來。

許多遊客選擇輕輕鬆鬆地玩在附近先住一晚，但也有年輕人兩點多從台北地區出發，開夜車直奔東澳海邊，清晨4點天還沒亮，講解安全規定之後，一群人在教練的帶領下逐一下水，靜靜的在大海當中划槳，等候太平洋露出的第一道曙光，看到日出的遊客紛紛說這美景足以讓人忘記一身的疲憊，不虛此行。

▲在太平洋划獨木舟、看日出，成了時下年輕人最夯的水上活動。(圖/記者康子仁攝)

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