暑假狂歡　飯店祭優惠搶振興商機　住宿餐飲促銷滿滿

暑假旅遊旺季到來，加上振興三倍卷的加持，飯店業者祭出優惠搶客﹔H₂O水京棧國際酒店推出3周年慶活動，住房餐飲都有優惠，也持續響應公益；和逸飯店高雄中山館餐飲線上旅展，在30樓高空享用美食，欣賞城市美景與絕佳海港視野，有超值優惠價。





H₂O水京棧國際酒店開業迄今，從承接天后張惠妹演唱會後，相繼成為各項國際性活動之指定合作夥伴及接待數百位台港日韓知名藝人、球星等，進而榮幸獲得媒體「藝人指定住宿」之美名讚譽，秉持「Home and 2nd Office」的經營理念，讓高雄的「家」H₂O Hotel繼續為每一次的邂逅締造完美瞬間。7月21日至27日3周年歡慶活動 H₂O Hotel X Picasso - H₂O Bakery全面住房、餐飲感恩優惠。



