暑假狂歡　飯店祭優惠搶振興商機　住宿餐飲促銷滿滿

暑假旅遊旺季到來，加上振興三倍卷的加持，飯店業者祭出優惠搶客﹔H₂O水京棧國際酒店推出3周年慶活動，住房餐飲都有優惠，也持續響應公益；和逸飯店高雄中山館餐飲線上旅展，在30樓高空享用美食，欣賞城市美景與絕佳海港視野，有超值優惠價。
H₂O水京棧國際酒店開業迄今，從承接天后張惠妹演唱會後，相繼成為各項國際性活動之指定合作夥伴及接待數百位台港日韓知名藝人、球星等，進而榮幸獲得媒體「藝人指定住宿」之美名讚譽，秉持「Home and 2nd Office」的經營理念，讓高雄的「家」H₂O Hotel繼續為每一次的邂逅締造完美瞬間。7月21日至27日3周年歡慶活動 H₂O Hotel X Picasso - H₂O Bakery全面住房、餐飲感恩優惠。
H₂O Hotel每一年都熱心參與「愛心捐血公益活動」，動員關係企業一起捐出熱血；攜手「癌症希望基金會」一同將滿滿的愛與力量傳遞給每位病友、家屬與醫療團隊以及偕同「京城慈善基金會」致贈衛生福利部南區兒童之家獎學金及Picasso - H₂O Bakery精緻禮盒，冀望將這份感動與喜悅傳遞給每一位孩童。透過響應公益活動，逐步履行企業社會責任。
和逸飯店高雄中山館推出今夏最超值的餐飲線上旅展，7月19日前可透過官網線上訂購，還可搭配7月15日上路的振興三倍券彈性使用。擁有獨家30樓高空美景的和逸飯店Cozzi THE Roof餐廳，推出二種價位的「午晚餐通用餐券組」，每組5張餐券，憑餐券可享用指定午晚間海陸主餐，現場提供輕食沙拉吧供應多種美食，邊用餐還能欣賞餐廳270度的高空美景。