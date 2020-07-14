擺攤返家大門遭鎖、獨子未回應　急請警消破門　

一對在夜市擺攤做生意的夫妻，深夜返家時發現大門遭上暗鎖打不開，獨自在家的孩子也一直未接電話，兩夫妻深怕孩子發生不測，趕緊報警請求協助。警消與第六分局協和派出所員警合力破門而入，發現孩子只是熟睡而己，這才讓父母卸下心中大石。上周末凌晨4時許，台中市警六分局協和派出所警員曾盈甄、賴建誌接獲1對何姓夫妻報案，稱其家門遭上暗鎖無法進入，孩子也未接電話，警方趕至何姓夫妻位於工業區一路上的家後，何先生表示夜市收攤返家時發現無法使用鑰匙打開家門，家中念國中的孩子也沒接電話，深怕孩子遭遇不測的心情之下，實在無法等待鎖匠前來，便請求警消立即破門。警消與何先生再三確認後，便使用工具破門，經歷了約5分鐘左右便將門鎖破壞並進入家中搜尋孩子的身影，結果發現孩子好端端地在臥房內睡覺；被破門聲吵醒的孩子瞪大雙眼一臉惺忪，這才讓急得像熱鍋上的螞蟻的何姓夫妻放下心中大石。何姓夫妻說門壞了再修就好，孩子的生命才是首要之務，好在這次只是虛驚一場，非常感謝警消的幫助。協合所所長詹典儒提醒民眾，父母將兒童獨留家中而發生事故的新聞屢見不鮮，若要出門切勿將兒童獨自留在家中，以免發生憾事；若為青少年時期的孩子也應多關心其在家中之狀況，適時的關心也能避免許多不必要的問題產生。