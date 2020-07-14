遭諷科技政策是複製貼上　陳其邁回敬李眉蓁「要多加油」

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁批評民進黨高雄市長補選後選人陳其邁的科技政策是複製貼上，並強調她會提出讓大家非常有感的政策，請大家拭目以待。（圖／國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部提供）

針對國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁批評民進黨高雄市長補選後選人陳其邁的科技政策是複製貼上，並認為科技始終來自人性，她會提出讓大家非常有感的政策，請大家拭目以待；陳其邁反酸李眉蓁要多加油、多用功，不要學過去韓市長很多口號，最後沒有一個實現。民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今(13)日和高雄在地小微企業及新創公司交流分享，媒體聯訪中被問到國民黨對手李眉蓁似乎諷刺他提的科技政策讓民眾聽不懂，陳其邁做出回應。陳其邁表示，他要推動「亞洲高階製造中心」和「半導體先進製程中心」這兩項未來都非常有機會在產線的智慧化、創新應用和數位轉型的運用之下，有很高的機會成為全球非常有競爭力的產業，有很多傳統產業現在已經是全球非常有競爭力的產業，如PCB和扣件在高雄，彰化地區像水五金，李議員可能要多用功，過去韓市長的時候就有很多口號，最後沒有一個實現。陳其邁也強調，經濟產業要多了解，李眉蓁到現在都還沒有提出政策，不曉得她到底知道多少？市長候選人應該要提出政策，都提不出政策反倒歸因於起步比較晚，這還是問她好了。對此，李眉蓁也回應說，科技始終來自人性，有時一些政策講得太高、太大，一般民眾感受不到，也銜接不上，她希望不是以前那種喊口號的政策，希望推出一個不一樣的政策，因為時間很趕、行程很多，她也要靜下來思考，會提出讓大家非常有感的政策，請大家拭目以待。