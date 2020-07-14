打造鳳山未來　林智鴻力推衛武營國際文化特區等藍圖

高雄市議員林智鴻今(14)日在高雄市議會今（14）日進行市政總質詢時力推「衛武營國際文化特區」，拋出打造「鳳山中城」的願景，並提出建設「鳳山蝶翼空橋」帶動衛武營周遭發展；林智鴻也提出「智慧自駕車」、「特色公園」、「城市博物館」等建議，為鳳山提出各種想像藍圖。對此高雄市代理市長楊明州在答詢時表示，對於衛武營周邊可發展腹地相當足夠，「衛武營國際藝文特區」的願景想法非常有「前瞻性」，且該區交通由捷運橘線連同，往西有大東文化藝術中心，周邊形成藝文步道的延伸他持樂觀態度。林智鴻舉出包含日本六本木之丘、東京新城、澀谷Shibuya Scramble Square等多個國際實踐案例表示，以衛武營國家藝術文化中心為軸心，建造「鳳山蝶翼空橋」，連結被道路分割的衛武營公園與國泰重劃區，提升在地區域整體平衡發展，並運用衛武營國際級地標影響力招商引資，希望能讓衛武營成為世界級藝文產業特區。林智鴻也認為，鳳山地理位置為高雄交通樞紐，且人口逐年成長，但部分地段路幅較窄，交通運能無法提升；對此他提出「智慧自駕車」計畫在文龍東路至文龍路打造約3公里之示範路線，舒緩該區交通運量，林智鴻也提出在鳳山各景點導入最新AR、VR科技，用科技替景點說故事，串連歷史景點，創造深度導覽，成就「智慧觀光」。至於在特色公園政策上林智鴻強調，在這次質詢中也提出針對鳳山未來「特色公園」的規劃建議，有關公12貨櫃主題公園，經過公民參與共同討論，盼結合高雄的港口運輸與貨櫃特色。另外他也提出台鐵高雄機廠鐵道主題公園，可鏈結善用區內的文資價值，並開闢鐵道主題特色公園；而海軍無線電信所則可結合軍事特色進行整體規劃，建請相關單位於行政院院會提案爭取，加速在地活化與開發。