親近海洋駕帆船環島　蘇揆盛讚岳明國小創舉

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宜蘭縣岳明國小「樂觀小帆手．海洋台灣夢」，今（14）日在蘇澳港13號碼頭舉行啟航典禮，行政院長蘇貞昌特地前來參與蘇貞昌除了盛讚岳明國小推動海洋教育走在政府之前，同時也允諾未來3年將支持1,100萬元經費，讓岳明國小孩子勇敢追尋、航向大海的台灣之夢。位於宜蘭縣蘇澳鎮海邊的岳明國小，向來重視海洋教育，推動帆船課程已經10多年，去年學生搭帆船航向日本石垣，今年再度搭乘重量級帆船「光腳號」，繞行台灣一周及重要島嶼，期間將停靠7站，途經龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、七美、小琉球、蘭嶼、綠島等，並與當地學校進行海洋教育交流，共同宣示守護海洋資源。對於岳明國小推動「2020樂觀小帆手・海洋台灣夢」計畫，32位小帆手即將出海，以27天時間航行1,500公里，繞航台灣一圈及離島，蘇貞昌除了表達敬佩之意，也肯定這趟航程讓孩子接近海洋，更能學習、找回自己，同時也勇敢克服困難。蘇貞昌表示，教育部已補助這次「帆船環島」活動50萬元經費，支持岳明國小孩童出海啟航，也感謝民間大力支持。蘇貞昌說，未來3年對於岳明國小將帶著孩子勇敢追尋、航向大海的台灣之夢，行政院將支持1,100萬元經費，讓軟、硬體皆無困難，大步向前，這也是蔡總統交代的。另外，他也請教育部長潘文忠以岳明國小為成功典範，帶動全國各校向該校學習，讓所有靠近海洋的學校，都能方便親近海洋，讓孩子也能靠近海洋，進入海洋、向海學習。