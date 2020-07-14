親近海洋駕帆船環島　蘇揆盛讚岳明國小創舉

宜蘭縣岳明國小「樂觀小帆手．海洋台灣夢」，今（14）日在蘇澳港13號碼頭舉行啟航典禮，行政院長蘇貞昌特地前來參與﹔蘇貞昌除了盛讚岳明國小推動海洋教育走在政府之前，同時也允諾未來3年將支持1,100萬元經費，讓岳明國小孩子勇敢追尋、航向大海的台灣之夢。
位於宜蘭縣蘇澳鎮海邊的岳明國小，向來重視海洋教育，推動帆船課程已經10多年，去年學生搭帆船航向日本石垣，今年再度搭乘重量級帆船「光腳號」，繞行台灣一周及重要島嶼，期間將停靠7站，途經龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、七美、小琉球、蘭嶼、綠島等，並與當地學校進行海洋教育交流，共同宣示守護海洋資源。
對於岳明國小推動「2020樂觀小帆手・海洋台灣夢」計畫，32位小帆手即將出海，以27天時間航行1,500公里，繞航台灣一圈及離島，蘇貞昌除了表達敬佩之意，也肯定這趟航程讓孩子接近海洋，更能學習、找回自己，同時也勇敢克服困難。
蘇貞昌表示，教育部已補助這次「帆船環島」活動50萬元經費，支持岳明國小孩童出海啟航，也感謝民間大力支持。蘇貞昌說，未來3年對於岳明國小將帶著孩子勇敢追尋、航向大海的台灣之夢，行政院將支持1,100萬元經費，讓軟、硬體皆無困難，大步向前，這也是蔡總統交代的。另外，他也請教育部長潘文忠以岳明國小為成功典範，帶動全國各校向該校學習，讓所有靠近海洋的學校，都能方便親近海洋，讓孩子也能靠近海洋，進入海洋、向海學習。