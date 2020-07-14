人窮志不窮！清寒學生靠勤學考上建中　侯友宜合照予鼓勵

▲文山國中數理資優班學生郭孝恩從小出身清寒家庭，靠勤學考上建國中學，如今獲市長獎肯定。（圖／記者宋原彰攝，20202.07.14）

新北市108學年度國高中職畢業生市長獎領獎典禮今（14）日在市政府舉行，市長侯友宜與獲獎同學合影；今年考上建國中學的文山國中數理資優班學生郭孝恩從小出身清寒家庭，陸籍母親獨力扶養他與三名兄姊，家中經濟全靠補助金與獎學金支撐，不受逆境影響的態度讓他同時獲得2020總統教育獎。今年獲得文山國中市長獎的郭孝恩同學，家境貧寒的他從小出身低收入戶，中國籍的媽媽獨力扶養他與三位哥哥姊姊，因為媽媽身體微恙、工作不穩定，家裡沒有主要收入來源，僅靠補助金與獎學金維持生活，但郭孝恩不被外在環境打敗，不但是學校數理資優班學生，目前也已考取建國中學，準備報考該校數理資優班。在困難的環境中，郭孝恩仍孜孜不倦學習，今年也獲得２０２０總統教育獎，他說求學過程中遇到很多好老師，尤其國中老師不斷為他爭取學習、經濟資源，讓他能努力衝刺學業、減緩家中經濟困境，未來目標希望能持續朝數理領域專研，成為科學家或工程師，讓媽媽不用再擔心家中狀況，給全家一個穩定生活。提到學習上遇到的挫折，郭孝恩說在數理資優班中人人天賦異稟，很多同學在各科學業表現比他厲害，有時他會感到挫折，但他會不斷嘗試找出自己的強項並鑽研精進，他鼓勵學弟妹們，「在面對讀書、人生上如果遇到挫折，不用想的太沉重，盡量從另一方面找方法紓解，然後就能正視挫折、渡過它。」