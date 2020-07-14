傳統市場搶三倍券拼了！台中第五市場祭出打折加摸彩

各行各業競搶振興三倍券商機，連傳統市場都不落人後，台中市第五市場等傳統市場，迎接三倍券上路紛祭優惠方案，例如已有40年歷史的丸東商號，聯合第五市場17家攤商，除了打折優惠，持三倍券消費滿200元，可獲摸彩券一張，有機會抽中市場抵用券2000元，名額30個。





傳統市場搶券動作很積極，目前有第2市場、第3市場及第5市場、建國市場發動攤商，聯合祭出優惠方案吸客；據第五市場自治會會長李西東預估，隨著三倍券上路，各市場刺激買氣動作頻頻，應該能讓消費者心動行動，估計能增加2成以上業績。



▲台中市第五市場搶振興券動作頻頻，持券至18家聯盟攤商消費，可享7折起折扣優惠外，消費滿200元還可獲摸彩券一張。（圖／金武鳳攝，2020.7.14)

第5市場總計有18家攤商推出優惠搶券，其中丸東商號持振興券200元消費，可購賣原價280元2斤魚丸、或是2.5斤甜不辣，下殺折扣約7折，另福記餛飩憑振興券200元，可買6盒加送1盒，還可獲摸彩券一張。





迎接三倍券明天上路，第五市場攤商紛紛張掛紅布條，歡迎使用三倍券，也宣告優惠啟動，吸引消費者上門。另建國市場共711家攤商加入振興券優惠行動，建國市場自治會長蔡鈴欽說，市場不少攤商以批發客為主，面對疫情骨牌效應，批發市場衝擊嚴動，希望藉由三倍券上路，開發零售客群，帶動商機。



▲台中市第五市場迎接三倍券上路準備好了，參與結盟的攤商，高掛折扣紅彩吸客。（圖／金武鳳攝，2020.7.14)

為刺激消費拼經濟，經濟部中部辦公室配合三倍券上路，在全台140個傳統市場精選百大超值包，例如建國市場推出醬菜禮盒加上醬瓜寶寶、保溫杯，原價要賣１１００元，使用三倍券只要一張５００元，15日起至8月31日，憑振興券至攤位購買超值包或超值套餐後，消費滿200元，即有機會抽中2千元市場抵用券，全台中獎名額共6300名，預估可帶動市集4億元的營業額。



