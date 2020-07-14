金門振興劵坊間變現　楊鎮浯：縣府不干預

金門縣「振興1+1劵」發放在即，金門縣府今天進行發放流程模擬演練，避免流程出錯造成民怨，對於設籍金門的幽靈人口，楊鎮浯強調堅守三等親內代領原則，目的在促進活絡金門經濟，若無親屬在金、煩請回金領取。
金門縣長楊鎮浯表示，振興劵是比照家戶配酒的模式發放，但因是第一次，所以才有今天的演練。
記者詢問訪間已有收購的情況出現，楊鎮浯表示，振興券目的是希望在疫情趨緩後可以刺激金門經濟，達到加乘效果；振興劵原則不允許讓受，只是少部分民眾的私下行為，若雙方是在有保障的情況下，縣府並不會過多干預。
另楊鎮浯強調，振興劵的規定明確表示要三等親之內才能代領，旅台鄉親多數在金門都還有三等親，可委託在金親友代領，但若四等親以上者，那只能親自返金領取了。
楊鎮浯說明，振興劵發放是採先發後審，關於切結書填寫是三等親之內是不用，但當下無法確認則會請民眾填寫，所以民眾在現場只要有出具印章、身分證以及足夠買券的金額就會先發放，後續再由縣府工作人員審核。
若被發現違法代領，金門縣建設處長文水成指出，將會追繳溢領部分，而對於偽造情形，就待釐清是否是故意或過失後再來進行法律責任追究。
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