影／反欣彰天然氣整壓站設置　抗議民眾一度衝進縣長室

▲在群眾強硬的態度下，建設處代理處長陳威宏出面接下陳情書，並答應1周內舉行地方說明會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

欣彰天然氣公司正在彰化縣田中鎮設置整壓站，引發地方疑慮成立自救會，自救會今（14）日發動百餘人持白布條到彰化縣政府前陳情抗議，陳情民眾一度要衝進縣府縣長室遞交陳情書，場面一度火爆，陳情民眾有人不斷喊著「罷免」、「罷免啦」。

▲反對欣彰天然瓦斯田中整壓站自救會群眾，持白布條到彰化縣政府前陳情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

反對欣彰天然瓦斯田中整壓站自救會員100多人，持反對白布條到彰化縣政府前陳情喊口號，要求撤銷復工公文，立即停止該項開發案，自救會一度不滿縣府只派科長出面，揚言衝進縣府當面向縣長陳情，自救會長縣議員許書維直言要派出層級高的出來，雙方僵持快2個小時，最後由建設處代理處長陳威宏出面。

▲100多名優勢警力到場戒備，縣府進出口前架起拒馬，築起人牆，防止陳情者一時衝進縣府大樓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

許書維表示，欣彰天然氣公司田中整壓站申請程序疑點重重，除鄰近住宅區，附近又有泰山企業儲槽，整壓站好比「公共危險物」、又是建築「嫌惡設施」，是一顆隨時都會引爆公安的不定時炸彈，今年4月縣府以欣彰公司涉逾越申請雜項執照的施工範圍，下令停工，為何又能同意復工？令人懷疑有黑箱作業之嫌。

陳威宏表示，復工只是針對圍牆施工，其他涉及整地開發的項目，並非在復工範疇，天然氣整壓站非屬公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所，泰山公司田中油脂廠存放的沙拉油，經彰化縣消防局認定也非屬法定的公共危險物品，目前法令也無規範天然氣整壓站與鄰近住宅區或槽體等限制距離的規定，這席話讓陳情抗議的民眾聽不下去了。

▲建設處代理處長陳威宏出面說明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

許書維表示，全案申請程序疑點重重，1年8個月來居民反對沒獲相關單位回應，減壓站好比一顆隨時都會引爆公安的不定時炸彈，居民不要與「炸彈」為伍，要求縣長王惠美出面說清楚、講明白。

許書維說，自救會要求縣府撤銷復工公文、立即停止此一開發案，場面一度火爆，100多名優勢警力到場戒備，縣府進出口前架起拒馬，築起人牆，防止陳情者一時衝進縣府大樓。

▲自救會發動百餘人持白布條到彰化縣政府前陳情抗議，陳情民眾一度要衝進縣府縣長室遞交陳情書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

在群眾強硬的態度下，陳威宏接下陳情書，並答應1周內舉行地方說明會，陳情民眾才離去，隨後到地檢署按鈴申告相關官員。