影／走進八卦山　9條深度旅遊路線探訪農村

▲水土保持局南投分局推出「花仙子趣農村—走進八卦山 玩出農村WAY」遊程，有在地美食及手做體驗，讓民眾能夠親自感受到樸實農村的不同魅力與樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

振興券熱潮席捲全台，您還不知道要去哪裡玩嗎？農委會水土保持局南投分局今(14)日在虎山藝術村辦理「花仙子趣農村—走進八卦山 玩出農村WAY」遊程啟動會，聯合在地農村社區夥伴嚴選推出八卦+1共9條八卦山周邊農村的深度旅遊行程，邀請大家今夏就來享受八卦山沿線特色景點。

▲水土保持局南投分局聯合在地農村社區夥伴嚴選推出八卦+1共9條八卦山周邊農村的深度旅遊行程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

水保局南投分局分局長陳榮俊表示，走進八卦山玩出農村WAY 花仙子嚴選八卦+1遊程，包括友善無毒茉莉花、紅磚工藝文化、大自然生態體驗，以及茶藝、茶香等系列體驗活動，以旅遊的方式讓民眾瞭解農村豐富多元的遊趣與產業特色，也邀請超過80位的中台灣旅行同業實地探訪及體驗，透過踩線協助推廣及銷售。

陳榮俊指出，近期政府推出許多不同的振興優惠方案，特別是由農委會推出的農遊券即將在本月15日上路，提醒民眾記得先上網登記。為了能讓民眾更便利、更超值的使用農遊券與振興三倍券，特別與參山風管處聯合推出以彰化八卦山及周邊農村為軸線的9條體驗遊程。

▲走進八卦山玩出農村WAY 花仙子嚴選八卦+1遊程，包括友善無毒茉莉花。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

陳榮俊介紹，本次推出之遊程將會帶領民眾走進順達窯場體驗創意磚雕、花樹銀行品嘗特色木桶餐食，午後時分則可以至花壇鄉農會來一場愜意的茉莉花午茶時光；除此之外，本次8+1條遊程還能滿足不同族群的喜好，大朋友可以品味西斗各酒莊裡甜而不膩的葡萄酒香氣，小朋友可以到清水岩進行蟲林探險，進行獨角仙生態觀察活動。

青年朋友則可以探訪八堡圳文化體驗，一窺傳統技藝、產業以及黑泥田的農村底蘊，部分遊程是夏季或梯次限定，一定要把握!後疫情時代來臨，邀請想出門旅遊的民眾，走進八卦山、漫步農村，體驗與日常截然不同的生活方式，享受這個夏日裡的農村風情。

▲邀請想出門旅遊的民眾，走進八卦山、漫步農村，體驗與日常截然不同的生活方式，享受這個夏日裡的農村風情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

陳榮俊強調，這些遊程也特別推出農遊券與振興三倍券之專屬優惠專案，在振興券活動期間內持券到農村消費，可享遊程9折或贈送農村在地好禮等相關優惠。