振興三倍券起跑　榮家說明會老人興趣大

後疫情時代，推廣新生活運動，振興經濟動起來！政府順勢在今年推出刺激經濟的「振興三倍券」，中彰榮譽國民之家辦理「振興三倍券申領說明會」，國防部福利事業管理處特別結合「振興三倍券」推出福利加碼回饋，使國軍官兵、榮民及眷屬實質享受更福利與優惠。

▲中彰家主任王正說，榮家考量長輩都已年邁，不易外出及在超商或網站預購，現在已經積極協調地區郵局協助統一代購。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

行政院推出的振興三倍券於7月1日起跑，開放紙本預購及數位綁定。中彰榮家為維護長輩權益，特別辦理「振興三倍券申領說明會」，除了說明「振興三倍券」的由來、申領途徑及使用方式外，並針對適合榮家老人家預購的方式，以製作懶人包、Q＆A等資料詳細的說明。出席長輩們個個聚精會神的聆聽，並頻頻提問，現場氣氛熱絡。

中彰家主任王正於說明會前表示，政府推出「振興三倍券」來刺激疫情期間低迷的經濟景氣，目前因為申請踴躍且不同途徑有不同的優惠，讓人眼花撩亂。榮家考量長輩都已年邁，不易外出及在超商或網站預購，現在已經積極協調地區郵局協助統一代購，讓長輩能在最便利、迅速的情況下，趕快取得「振興三倍券」趕快消費，共同為振興台灣經濟盡一份力量。

負責說明的輔導組社工員黃家玉指出，「振興三倍券」的新聞播出後，許多長輩都主動詢問並憂心不知如何申請，榮家為了讓長輩充分瞭解「振興三倍券」的用途及申請方式，在郵局開放預購前辦理說明會，出席的長輩們都很高興，也因為榮家會代他們前往郵局預購，而感到安心與溫馨。