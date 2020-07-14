雲林優先庇護　振興三倍券留愛心

▲張縣長邀請鄉親，讓消費券運用得更有意義價值，優先庇護 券留雲林。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.14）

▲張縣長、鵝童樂園陳宏杰董事長、勞工處長張世忠，一同推銷庇護工場相關商品。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.14）

▲商品包含紅藜咖啡、蘭花、圓夢咖啡禮盒、口罩、農產品等相關商品，呼籲各界支持訂購。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.14）

隨著疫情逐漸趨緩，中央振興三倍券將於明(15)日上路，為響應振興經濟方案，雲林縣庇護工場加入振興行列，並在縣府媒合下，與位於雲林縣勞工育樂中心的鵝媽媽鵝童樂園聯合展售，即日起民眾可以在鵝童樂園內洽購庇護工場相關商品，更可提前預購中秋佳節伴手好禮。縣府14日上午於雲林縣勞工育樂中心舉行「優先庇護 券留雲林」記者會，運用戲劇方式表演，來呈現庇護工場主要推薦商品，藉此機會讓民眾更了解庇護商品內容。縣長張麗善感謝鵝媽媽鵝童樂園陳宏杰董事長免費提供場地，協助縣內庇護工場商品販售，她也說要將自己的消費券，拿來購買庇護工場的商品，讓庇護學員感受到社會溫暖支持，希望讓消費券花的更有意義。縣長張麗善表示，前陣子因疫情關係，導致各行各業收入受大環境影響，隨著疫情慢慢穩定控制，縣府除配合中央振興經濟，推出「振興觀光，券留雲林」安心旅遊國旅補助方案及振興三倍券等優惠，今「優先庇護 券留雲林」活動，同樣適用，只要在雲林消費滿兩千，就能參加抽汽車、送農場、送咖啡活動，歡迎大家一同來助公益，券留雲林。張麗善說，雲林縣是目前所有六都之外庇護工場最多的縣市，縣內計有七家庇護工場，可提供84名身障朋友就業機會，尤其庇護工場所產商品，都是由一群身心障礙朋友努力生產、製作及包裝，雖然他們動作不快，但對於商品品質卻是有所堅持。在此次振興經濟當中，希望民眾拿到振興券後，善加利用，消費同時也幫助身心障礙朋友，讓振興券發揮的更有意義價值。鵝媽媽鵝童樂園董事長陳宏杰指出，鵝媽媽鵝童樂園支持這次公益活動，希望振興三倍券留雲林，為鼓勵民眾消費庇護工場所有產品，只要來鵝媽媽鵝童樂園，以消費券消費滿五百塊，就加碼贈送義式冰淇淋一球;消費一千塊，就送兩球，以此累計，希望促進消費券留雲林。縣府勞工處另強調，身心障礙者就業發展，是目前社會及政府相當關心的議題，協助身障朋友就業更是縣府施政目標之一。為讓身心障礙者也有自給自足能力，縣府針對具有就業意願，但就業能力不足，無法進入一般職場的身障者，提供不同的庇護性就業。雲林縣庇護工場隨著疫情逐漸趨緩，藉由搭配中央振興三倍券，配合縣府宣傳「振興國旅，券留雲林」活動，要拚經濟、掙人氣、增買氣，藉此機會鼓勵民眾安心旅遊。雲林縣庇護工場商品主要商品包含紅藜咖啡、蘭花、圓夢咖啡禮盒、口罩、農產品等相關商品，呼籲各界支持訂購，未來縣府也會持續推動宣導庇護商品及輔導有意願單位設立庇護工（農）場，增加身障者就業機會。