秘境輕旅行6／新北石碇夢幻千島湖　品茶賞景一日遊

▲從北宜公路27公里處的岔路進入，大約只要10多分鐘就可以看到千島湖。(圖/記者康子仁攝)

▲這裡原本是潺潺溪流，翡翠水庫蓄水後水深可以達到45米。(圖/記者康子仁攝)

▲這裡的茶葉一年大約可以收成五至六次。(圖/記者康子仁攝)

受疫情影響，台灣人想要出國旅遊還得再等等，在新北石碇就有一個秘境景點千島湖，在翡翠水庫的北勢溪上游，因翡翠水庫蓄水讓附近山頭浮上水面，遠望就像大陸千島湖的縮小版因而命名，吸引許多民眾造訪，讓您不用出國也能享受媲美國外的美景。位在新北市石碇山上的千島湖，從高處俯視有許多小島，碧綠山巒當中有著湛藍、翠綠的湖水，彷彿人間仙境一般，因為神似大陸浙江的千島湖而命名；從北宜公路27公里處的岔路進入，大約只要10分鐘左右，可以看到一個阿牛小吃部，裡面的老闆非常熱心，仔細介紹當地的好山好水，裡頭的豆乾和茶葉蛋也非常好吃。從阿牛小吃部往下走，開車短短幾分鐘就可以抵達八卦茶園，一旁有個景觀餐廳，不妨在這裡歇歇腿，喝杯咖啡或是東方美人茶，順便欣賞茶園的美景，如果餓了還可以打打牙祭，吃吃這裡的美食，最後點個老闆特製的桂花或豆腐冰淇淋，消除一身的暑氣。離開景觀餐廳繼續向前走，沿路不但可以欣賞美麗的湖景和茶園，還可以聞到淡淡的茶葉香，這條路往下還有步道可以走走，但是道路非常陡峭，若是開車族可要多加當心。距阿牛小吃部不到一百公尺，左邊有條通往千島湖的步道，如果想一窺神秘的千島湖，這裡是最佳地點；千島湖最佳觀賞點是一家雲鄉茶園，但是很可惜疫情當前，茶園平常日休息只有假日開放，從高處往下望，可以看到湖中有好幾個小島，細看之下發現湖中島的形狀彷彿有兩隻鱷魚在接吻，一旁還有一隻小鱷魚。從福建安溪遷來、在當地住了第八代的民眾解說，這裡是翡翠水庫上游的集水區，海拔三百多公尺，屬於限制開發的地區，他們小時候翡翠水庫還沒有蓄水，這裡的潺潺溪流就是他們玩水游泳的地方，後來翡翠水庫開始蓄水，他們家前面的集水區如果滿水位就有45公尺深。在翡翠水庫開始蓄水前，這裡的霧氣重重，因此當地居民一百多年前就開始種茶，以前整個山頭到處都是茶園，現在種植的面積已經大幅減少，但在千島湖旁還有最著名的八卦茶園，一定要記得來拍拍照。這裡的茶葉一年約可收成五至六次，一般春茶和冬茶做為文山包種茶，五、六月收成的茶葉可以做成東方美人茶，七、八月的茶葉則是做成蜜香紅茶，因為季節不同，茶葉的做法也不同，到了千島湖不妨品嘗一杯著名的包種茶。

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