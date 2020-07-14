懸宕22年殺人焚屍案　嫌犯友人供出死者是17歲檳榔西施

▲當年警政署還印製了協尋專刊，希望找出被害女子的真正身分。（圖／翻攝警政署網站）

一件22年前難解的懸案，卻因為一位神秘的證人出現，解開整個謎團；發生在桃園縣平鎮市的一件焚屍命案，警方調查多年卻無法偵破，最後只好將這名被害女子以無名女屍安葬，但去年出現一名男子供稱自己親眼目擊女子被害全程，終於讓這起懸案水落石出真相大白。1988年的12月9日傍晚，平鎮警方接獲民眾報案，有人疑似在平鎮市復旦路四段路旁焚燒動物屍體，警方到達現場後卻赫然發現，被焚燒的竟是一名女子和一隻小狗，死狀相當悽慘，被害的女子身穿豹紋上衣與深色皮裙，手指塗抹深色指甲油並穿著馬靴等特徵，當時警政署還將這些特徵繪製成專刊，希望能夠找出死者的真實身分。但22年過去了，死者的身分一直是個謎，警方也曾懷疑過死者是個從南部北上工作的年輕女子，但最後卻仍舊查不出她的真實身分，此案也成為平鎮分局首宗無法破案的形式懸案，但沒想到22年之後，居然有名男子出面供稱，當年自己目睹了全程的案發過程，警方對這名男子進行測謊以及比對他所提出的死者身分線索，終於查出這名死者，就是當年才17歲的林姓檳榔西施。男子向警方供稱，當初這名17歲女子疑似被檳榔業者懷疑偷錢，女子被2男2女押到復旦路附近的產業道路旁談判，卻因為談判過程中發生口角，女子遭到痛毆並勒頸，最後導致女子死亡。犯案者才將她載到棄屍處棄屍焚燒。男子表示自己是其中一名嫌犯的舊識，整個過程也讓他感到十分的震驚。由於這名關鍵男子的出現，平鎮警方重啟調查，經過數月追蹤後，也找到死者的父母，當年他們報警協尋愛女不成，過了22年後，經過DNA的比對，終於確認就是自己當年失蹤的17歲愛女，桃園警方也根據男子的供詞查獲涉嫌殺人焚屍的2名陳姓女子與何姓女子到案，偵訊後向桃園地檢署聲請羈押，涉案較輕的何女則以5萬元交保，並持續追查其他涉案的在逃男子到案。